Wetter bringt Skiweltcup in Garmisch-Partenkirchen durcheinander

Die Kandahar-Abfahrt wäre vorbereitet - jetzt macht den Organisatoren das Wetter einen Strich durch die Rechnung: Nachdem es bereits am Donnerstag Dauerregen und Tauwetter gab und auch für die nächsten Stunden weitere Regenfälle und Plusgrade bis in höhere Lagen vorhergesagt sind, hat das Organisationskomitee eine schwere Entscheidung getroffen: Das Abfahrt-Weltcuprennen der Damen am Samstag wird komplett abgesagt. Am Freitagmorgen konnte schon - wie bereits am Donnerstag - das angesetzte Training nicht durchgeführt werden. Ohne Trainingsdurchgang war damit auch am Samstag kein Rennen möglich. Die Abfahrt soll nun am 26. Februar in Val di Fassa in Italien nachgeholt werden.

Super-G statt Abfahrt

Statt der Abfahrt soll nun zum gleichen Zeitpunkt ein Super-G ausgetragen werden. Für Sonntag ist um 11 Uhr planmäßig ein zweiter Super-G angesetzt. "Wir bedauern die Absage natürlich sehr", sagt Wolfgang Maier, Sportvorstand Alpin im Deutschen Skiverband (DSV). "Doch wir sind sehr optimistisch und freuen uns, dass wir am Wochenende überhaupt zwei Rennen fahren können", so Maier. Kira Weidle, beste deutsche Schussfahrerin, bedauerte den Ausfall der Abfahrt sehr. "Das ist schade, ich habe sehr gute Erinnerungen an die Abfahrt hier. Ich mag sie gerne", sagte die Starnbergerin.

Rund 350 Ehrenamtliche im Einsatz

Wolfgang Maier lobt die unermüdliche Arbeit der Helfer an der Piste, die das Möglichste rausholen. Für sie ist es heuer ein doppelter Kampf. Zum einen fordert das Wetter die rund 350 Helferinnen und Helfer auf der Piste. Wegen Corona sind heuer zudem weniger im Einsatz als in anderen Jahren. Schaufelten und rutschten früher ganze Trupps von 30 bis 50 Personen, sind es jetzt immer nur kleine Grüppchen mit maximal vier Personen. Für alle gilt auch im Freien eine Maskenpflicht, was die Arbeit mit Schneeschaufel und Rechen erschwert.