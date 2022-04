Wintereinbruch: Mehr Schnee in Würzburg als an den Alpen

Eine Mischung, die frieren lässt: Von Westen her erstreckt sich eine Tiefdruckzone. Gleichzeitig strömt von der Ostsee Kaltluft ein. Die Ostsee hat um diese Jahreszeit ihre tiefste Temperatur, und diese Kaltluft werde uns nun serviert, erklärt BR-Meteorologe Michael Sachweh.

Besonders ungewöhnlich: In Würzburg sind bis zu 17 Zentimeter Schnee gefallen. Am Alpenrand dagegen werden nur sieben bis maximal 15 Zentimeter Schnee erwartet. In Nordbayern endet der Schneefall bereits am Samstagnachmittag, in Südbayern fallen erst am Sonntagvormittag die letzten Flocken.

Viel zu kalt für die Jahreszeit

Die Temperaturen liegen tagsüber bei null Grad: Das sei viel zu kalt für diese Jahreszeit, so BR- Meteorologe Sachweh. Normalerweise steht Anfang April das Thermometer bei elf bis 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag geht es weiter runter. Aber das sei nur ein Vorgeschmack auf den Höhepunkt dieser Kältewelle: Erwartet werden minus zwei bis minus sechs Grad, in der Nacht zum Montag könnten es dann bis zu minus zehn Grad werden.

Augsburg als Kältepol

Für die Kälte ist nicht nur die Ostseeluft veranwortlich. Frieren lässt uns auch der Schnee. Der verhindert den Wärmeaustausch. Denn der Boden darunter ist schon deutlich wärmer. Die warme Luft kann aber nicht aufsteigen, weil der Schnee wie eine Isolierschicht darüber liegt.

Deshalb ist von der nächtlichen Kälte auch das Flachland betroffen - in und um Augsburg etwa. In dieser Region könnte das Quecksilber in der Nacht zum Montag bis auf minus zehn Grad fallen.

Zahlreiche Unfälle

Die winterlichen Verhältnisse führten bisher zu zahlreichen Unfällen. Schon am Freitagabend krachte es mehrmals. Bei Bayreuth kamen nach Angaben der Polizei zwei Männer mit dem Auto von der Autobahn 9 ab und wurden schwer verletzt. Auf der A3 in Unterfranken passierten gleich drei Unfälle mit sieben Autos auf der glatten Fahrbahn.

Die Polizei in Hof zählte auf der A9 und A93 sechs Unfälle, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Ermittler kritisierten, dass die Fahrer allesamt zu schnell für die Wetterverhältnisse unterwegs gewesen seien. "Bei einer geringeren Geschwindigkeit wären sämtliche Unfälle vermeidbar gewesen", hieß es in der Mitteilung.

Viele schon mit Sommerreifen unterwegs

Im Bereich Donauwörth sprach die Polizei von mehreren Glätteunfällen, weil die Autos teils schon mit Sommerreifen unterwegs waren.

In Würzburg war dagegen die Feuerwehr im Einsatz, um Bäume von Schnee zu befreien. Ein Baum stürzte auf eine Stromleitung, teilte die Stadt mit. "Damit der Winterzauber im April nicht zur Gefahr wird, bitten wir darum vorsichtig und umsichtig zu fahren und beim Spaziergang auf Schneelast der Bäume zu achten." In München meldeten die Verkehrsbetriebe am Samstagmorgen "witterungsbedingte Probleme" bei den Trambahnen.

Frieren im Krieg

Von dieser besonderen Großwetterlage ist auch die Ukraine betroffen. Während dort heute noch bis zu 20 Grad gemessen werden, setzt sich morgen und Montag auch hier die Polarluft durch und sorgt für einen Temperatursturz. Im Norden des Landes wird es sogar schneien. Dort fällt das Quecksilber in der Nacht auf Montag bis zu minus 5 Grad! Prekäre Bedingungen für Teile der Bevölkerung, die ohne Strom, Heizung und Lebensmitteln auskommen müssen!

Bald ist Schluss mit dem Winter

"Ab Dienstag räumt ein neues Tief auf mit dem Winter", sagt Michael Sachweh. Die Wetterlage bleibe zwar unbeständig, aber die Temperaturen steigen im Lauf der Woche auf acht bis 15 Grad. Allerdings werde es immer wieder regnen und es bleibe auch ziemlich windig.