19.10.2021, 11:52 Uhr

Föhnlage: Am Mittwoch bis zu 25 Grad am Alpenrand erwartet

Ungewöhnliche Werte für Oktober: Am bayerischen Alpenrand kann das Quecksilber morgen örtlich auf bis zu 25 Grad klettern. Auch anderswo in Bayern wird es laut Deutschem Wetterdienst meist mild. Nässe und Kälte stehen aber schon in den Startlöchern.