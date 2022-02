BR24 Datenanalyse: Bayerns große Sturmwoche

"Ylenia" machte am Mittwoch vor einer Woche den Anfang, dann kamen "Zeynep" und "Antonia". Bis heute spüren die Menschen in Bayern die Auswirkungen dieser drei Stürme in kurzer zeitlicher Folge: Noch immer gibt es zeitweise starke Winde, der Aufenthalt in der Nähe von Bäumen oder in Wäldern kann riskant sein. Alles, was die Stürme nur lockerten, kann von schwächeren Böen endgültig zu Fall gebracht werden. Und obwohl Bayern im Vergleich zu Nord- und Mitteldeutschland weniger stark getroffen wurde, halten auch hier die Aufräumarbeiten an.

Hälfte der Stationen am Donnerstag mit höchstem Sturmwert

Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes verteilten sich die Sturmhöhepunkte grob auf drei Zeitfenster: Von Donnerstagnacht bis in den Nachmittag hinein (Ylenia), die Nacht von Freitag auf Samstag (Zeynep) und Montagfrüh (Antonia). Die folgende Grafik zeigt beispielhaft die Sturmkurve für Nürnberg, Hof in Unterfranken und den Großen Arber in Niederbayern. Dargestellt ist die jeweils höchste gemessene Windgeschwindigkeit (Windspitze) pro Stunde von Mittwoch letzte Woche um 0 Uhr bis vergangenen Dienstag um 23 Uhr: