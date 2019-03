Ausgerechnet zum Ferienstart zieht schlechtes Wetter über Bayern. Dabei war die letzten zwei Tage schon der Frühling ausgebrochen mit Sonne satt und lauen Temperaturen. Doch damit ist erst mal Schluss. Hoch "Frauke" ist einem atlantischen Tiefdruckgebiet gewichen, das die ersten, zarten Frühlingsgefühle jäh vertrieben hat.

Kein schönes Skifahrwetter

"Die Sonne macht erst mal Pause in Bayern", sagt Astrid Hofmann aus der BR-Wetterredaktion. "Schönes Skifahrwetter ist leider nicht in Sicht." Ganz im Gegenteil: Ein Tiefausläufer überquert den Freistaat und bringt vom Bodensee her über das Allgäu bis Garmisch anhaltenden Regen mit.

Wetter: Kühl, nass und windig

"Es wird auch sehr kühl", so die Wetterexpertin. Im Allgäu muss bei fünf Grad der dicke Pullover wieder aus dem Schrank geholt werden. In Aschaffenburg klettert das Thermometer auf maximal zwölf Grad. Die Narren bei den vielen Faschingszügen im Freistaat oder beim Skifasching müssen sich also warm anziehen.

Der Freitag ist ungemütlich, windig und trüb. Samstag und Sonntag hört der Regen dann zwar fast ganz auf. Die Wolken bleiben aber, und die Sonne traut sich erst am Sonntagnachmittag zaghaft wieder heraus.

Neuschnee über 900 Metern

Das Wetter könnte also besser sein für das Faschingswochenende. Immerhin können sich Skifahrer aber über ein bisschen Neuschnee freuen. Es schneit in mittleren Lagen oberhalb 900 Metern, erklärt Wetterfrau Hofmann. Am Großen Arber können es bis zu zehn Zentimeter Pulverschnee sein, im Allgäu bis zu 20.

Verkehr: Immer viel los an Fasching

Auch aus der BR-Verkehrsredaktion gibt es durchwachsene Nachrichten. "Traditionell sind zu Fasching viele unterwegs in die Berge. Es ist also dichter Verkehr zu erwarten", sagt Ines Schneider. Das schlechte Wetter könnte aber Tagesausflügler von einem Trip auf die Pisten oder Loipen abhalten.

Staugefahr an Baustellen und an der Grenze

Staugefahr besteht vor allem an den Baustellen auf der A99 und der A8. Auch auf der A7 und auf der Fernpassstraße B179 wird wohl viel los sein. "Vor dem Grenztunnel in Füssen ist Blockabfertigung wahrscheinlich", sagt Schneider. Bei der Rückreise aus den Skigebieten ist wegen der Grenzkontrollen auf der A93 und der A8 mit Rückstaus zu rechnen.