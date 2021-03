Osterwetter: Es bleibt schön – aber es wird kühler

Die ungewöhnliche Wärme der letzten Tage findet heute ihren Höhenpunkt. Bis zu 25 Grad sind möglich am Untermain. Doch pünktlich zu den Feiertagen wendet sich das Blatt.

Eine Übersicht zum Thema "Ostern in Zeiten von Corona" finden Sie hier

Auf die Wärme aus Spanien folgt isländische Kälte

Statt warmer Luft aus Spanien bringt eine Kaltfront in der kommenden Nacht und morgen tagsüber deutlich kühlere Luft zu uns - erst aus Island, dann aus polaren Breiten. An Karfreitag ist der Temperatursprung in Nordbayern am deutlichsten, 10 Grad werden es im Landkreis Hof, im Süden bleibt es wohliger bei bis zu 17 Grad am Bodensee.

Der bayernweit kälteste Tag ist der Karsamstag bei 7 bis 12 Grad. Das ist für die Jahreszeit dann schon deutlich zu frisch. Dafür wird es an Ostersonntag und Ostermontag wieder wärmer bei 12 bis 16 Grad.

Regen: möglich, aber wenig ergiebig

Die Kaltfront ab Karfreitag ist wenig wetterwirksam. Zwar kühlt es ab und windig wird es auch. Aber Sonne und Wolken halten sich die Waage, es bleibt also insgesamt freundlich. Einzelne Schauer sind an Karfreitag an den Alpen möglich, auch an Ostermontag könnte es vor allem in der Westhälfte vereinzelt mal tröpfeln, an beiden Tagen eher nachmittags. Die Wettermodelle sind sich da noch uneins, manche Prognosen sehen keinen Regen bis einschließlich Ostermontag.

Und genau das ist ein Problem: Der März war deutlich zu trocken mit nur 65 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Mit der Wärme und dem Sonnenschein der letzten Tage und der Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr, ab heute auf Stufe 4 von insgesamt 5. Weil die Bäume noch keine Blätter tragen strahlt die Sonne ungeschützt direkt auf die Böden. Ab April wird auch für die Landwirtschaft die Trockenheit zunehmend zum Problem.

Nach Ostern wird es schmuddelig

Ab Dienstag nächster Woche sehen die Prognosen öfter Schauer und die Frühlingswärme ist auch erstmal vom Tisch bei 7 bis 12 Grad.

Fazit: Die Osterfeiertage bleiben überwiegend freundlich mit strahlender Sonne am Ostersonntag. Karfreitag und Ostermontag sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen gehen zwar zurück, trotzdem legt uns der Osterhase schönes Wetter ins Nest.