Kleine Chance auf weiße Weihnacht

Seit Montag steht Winter im Kalender, doch das bayerische Wetter scheint das einfach zu ignorieren. Mit außergewöhnlich milder Luft, mit Wind, Wolken und Regen geht es auf die Zielgerade Richtung Heiligabend. Mit maximal 11 bis 14 Grad wird es viel zu warm für Dezember. Dabei würden wir uns doch so sehr ein paar Schneeflocken fürs Weihnachtsfest wünschen.

In höheren Lagen ist etwas Schnee drin

Die haben aber ein bisschen Verspätung. Der 24. Dezember beginnt mit unbeständigem, windigem, viel zu warmem Tiefdruckwetter. Erst im Laufe des Abends und in der Nacht kommt weihnachtliche Kaltluft aus dem Polarkreis zu uns. Dann sollten zumindest im höher gelegenen Bayern ein paar Schneeflocken fallen.

Zum Fest wird's deutlich kälter

Am ersten Feiertag bleibt es aus heutiger Sicht winterlich, so dass in einigen Gegenden Bayerns durchaus ein schöner Spaziergang in einer frisch angezuckerten Landschaft möglich sein wird. Die Temperaturen passen dann auch wieder zur Jahreszeit. Am ersten Feiertag rechnen wir mit Höchstwerten zwischen 0 und 3 Grad.