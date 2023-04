Wetter: Am langen Osterwochenende leicht wechselhaft in Bayern

Beginnen wir mit dem Gründonnerstag: Da liegt Bayern am Rande des umfangreichen Hochs "Meryem" über Skandinavien, das sich bis ins südwestliche Mitteleuropa erstreck und somit auch das Wetter in Bayern bestimmt. So erwartet uns am Gründonnerstag vielerorts freundliches Wetter in Bayern mit Sonne und im Tagesverlauf einigen Quellwolken, spätnachmittags und abends ziehen von Westen her hohe Wolkenfelder auf. Es bleibt aber trocken und auch die Temperaturen können im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas zulegen und erreichen Höchstwerte von 8 bis 13 Grad.

Karfreitag: Gebietsweise Regen

Nach einem freundlichen Gründonnerstag zieht in der Nacht zu Karfreitag und an Karfreitag ein vor allem nur in der Höhe ausgeprägtes kleines Tiefdruckgebiet von der Nordsee südwärts in Richtung Benelux-Länder. Es bringt uns von Westen her zunehmend dichte Wolken und gebietsweise Regen, in den Alpen oberhalb 1.000 Meter mischt sich Schnee dazu. Nur von Oberfranken über die Oberpfalz bis nach Niederbayern bleibt es wahrscheinlich trocken und hier zeigt sich zeitweise die Sonne. Mit Höchstwerten von 6 bis 11 Grad ist es weiterhin zu kühl für diese Jahreszeit.

Karsamstag und Ostersonntag: Wechsel von Sonne und Wolken

Am Karsamstag zieht das kleine Höhentief über die Westalpen in Richtung Norditalien und es bildet sich am Wochenende ein Tiefdruckkomplex über dem südlichen und südöstlichen Mitteleuropa. Dies wird auch das Wetter bei uns am Karsamstag und Ostersonntag bestimmen. So überwiegen an beiden Tagen die Wolken, ab und zu zeigt sich kurz die Sonne. Chancen auf längeren Sonnenschein gibt es am Karsamstag in Teilen Unterfrankens, am Ostersonntag in der Bodensee-Region. Vereinzelt fällt am Wochenende Regen, in der Nacht zu Ostersonntag oberhalb 1.000 Meer Schnee; tagsüber steigt die Schneefallgrenze auf 1.100 bis 1.500 Meter. So muss der Osterhase die bunten Eier nirgends in Bayern im Schnee verstecken.

Die Höchstwerte liegen am Karsamstag bei 6 bis 12 Grad, Ostersonntag wird es mit Höchstwerten von 8 bis 14 Grad einen Tick milder, was in etwa der Jahreszeit entsprechende Temperaturen sind. Wer einen Osterspaziergang am Sonntagnachmittag machen will, sollte auf jeden Fall eine Jacke und vorsichtshalber auch den Regenschirm zur Hand haben.

Ostermontag: Azorenhoch bringt Sonne - vereinzelte Schauer möglich

Zum Ostermontag hin nimmt der Tiefdruckeinfluss ab und gleichzeigt macht sich von Südwesten her der Einfluss eines Azorenhochs bemerkbar. Es wird freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelte Schauer sind aber auch am Ostermontag nicht komplett auszuschließen - das Ganze bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad.

Insgesamt ist das lange Osterwochenende leicht unbeständig bei anfangs zu kühlen, ab Ostersonntag der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen. Der schönste Tag wird nach jetzigem Stand der Ostermontag.