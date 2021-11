"Wetten, dass..?" aus Nürnberg: Mega Wetten und Spaß für alle

Heute Abend ab 20.15 Uhr sendet das ZDF live aus der Messehalle 3C der Nürnberger Messe noch einmal die große Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?". Mit dabei sind unter anderem die Mitglieder der Band ABBA, Björn Ulvaeus und Benny Andersson sowie Helene Fischer und Udo Lindenberg. Moderiert wird die Sendung von Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker.

Thomas Gottschalk verspricht "mega" Wetten

Gottschalk sagte in der ZDF-Sendung "Hallo Deutschland": "Mir war immer wichtig, dass der Bogen stimmt. Dass die Kleinen und die Großen, die Armen und die Reichen, die Schlauen und die Dummen alle Spaß haben bei dieser Veranstaltung" – das sei ihm auch bei dieser Ausgabe wieder wichtig. Die Wetten seien dieses Mal wieder "mega", so Gottschalk. Neben einer Kinderwette, gibt es eine mit einem Dartspieler sowie eine mit einem Hund, der besonders clever ist.

Feuerwehrleute gegen Baggerfahrer und Dachdeckerin

Außerdem ist auch eine Außenwette geplant, die von Giovanni Zarrella moderiert wird. Diese wird live vom Sportplatz der Bertholt-Brecht-Schule in Nürnberg in die Show übertragen werden. Dabei treten rund 50 Feuerwehrmänner und -frauen aus dem Raum Hamburg gegen einen Baggerfahrer und eine Dachdeckerin aus Österreich an.

Als Wettpaten werden unter anderem Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Schauspielerin Svenja Jung dabei sein.

Söder wegen Corona-Lage nicht bei "Wetten, dass..?"

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kündigte Markus Söder (CSU) bereits am Vortag an, nicht, wie geplant, an der Sendung in seiner Heimatstadt teilzunehmen. Bayerns Ministerpräsident habe aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung "mit Bedauern die Teilnahme von ihm und seiner Frau bei 'Wetten dass..?' abgesagt", teilte eine Sprecherin Söders der "Bild" am Freitag mit.

Die Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" sollte eigentlich im vergangenen Jahr, anlässlich des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk gesendet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie nun auf dieses Jahr verlegt. Für das Publikum im Saal gilt die 3G-Plus Regelung.