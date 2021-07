Wettbewerb: Schwerste Kirsche der Fränkischen Schweiz gesucht

Ab sofort wird wieder die schwerste Kirsche der Fränkischen Schweiz gesucht. Wie das Landratsamt Forchheim mitteilt, erhält der Sieger des Wettbewerbs 300 Euro. Anders als in der Vergangenheit erhält in diesem Jahr auch der Zweit- und Drittplatzierte einen Gewinn in Höhe von 200 und 100 Euro.

Forchheimer Obstbauern suchen schwerste Kirsche

Bis zum Ende der Kirschernte können die schweren Kirschen in den Markthallen der drei Forchheimer Obstgenossenschaften in Igensdorf, Mittelehrenbach und Pretzfeld abgegeben werden. Die Kirschen können aber auch aus dem umliegenden Lieferbereich der Fränkischen Schweiz kommen, beispielsweise aus dem Bamberger Umland oder aus Spalt in Mittelfranken.

Im vergangenen Jahr hatte die schwerste Kirsche 28,4 Gramm auf die Waage gebracht. Damit war das Gewicht des Siegers aus dem Jahr 2019 um sechs Gramm überboten worden. Normalerweise wiegt eine Kirsche zwischen fünf und zehn Gramm.

Kalte Temperaturen sorgen für verspätete Kirschernte

Die Kirschernte hatte sich in der Fränkischen Schweiz in diesem Jahr aufgrund des kalten Wetters verspätet und war erst Mitte Juni gestartet. Im größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiet Europas dauert die Ernte normalerweise bis Anfang August.