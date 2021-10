Westlichster Punkt Bayerns in Karlstein am Main vorgestellt

Seit heute gibt es am Ufer des Mains, nicht weit entfernt von der Fähranlegestelle in Karlstein am Main, eine Tafel mit der Info: Hier befindet sich der westlichste Punkt Bayerns – unter Angabe des Breiten- und Längengrads. Der Punkt liegt übrigens mitten im Main auf dem Grund des Flusses.

Main trägt zur Verbundenheit bei

Staatsministerin Judith Gerlach betont: Der Main sei eine wichtige Gemeinsamkeit mit den hessischen Nachbarn. Er habe sich durch die Mainschifffahrt zu einer wichtigen Handelsroute im Rhein-Main-Gebiet entwickelt und damit zur Verbundenheit in der Region beigetragen. Der westlichste Punkt war die dritte Station bei der Vorstellung der äußersten Grenzpunkte des Freistaates.

Markus Söder hatte die Idee

Die Idee kam 2017 von Markus Söder - damals noch bayerischer Finanz- und Heimatminister. Er ließ die äußersten Grenzpunkte des Freistaats durch die zuständigen Vermessungsämter bestimmen, um sie dann dem Publikum präsentieren zu können.

Drei weitere Grenzpunkte in Bayern

Der östlichste Punkt Bayerns liegt übrigens bei Neureichenau im Kreis Freyung-Grafenau. Der nördlichste bei Fladungen im Kreis Rhön-Grabfeld und der südlichste Punkt ist das Haldenwanger Eck südlich von Oberstdorf in den Allgäuer Alpen am Dreiländereck Bayern, Tirol, Vorarlberg – auf knapp 1900 Metern Höhe. Dieser Punkt sei jedoch erst nach einer mehrstündigen Bergtour von deutscher Seite aus zu erreichen, so der deutsche Alpenverein. Deshalb steht die Vorstellung des südlichsten Punktes noch aus.