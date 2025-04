Westbayernring: Bayerns neue Stromautobahn kommt Häusern nahe

Die neue Hochspannungsleitung heißt Westbayernring und soll das Stromnetz stabilisieren. Sie quert Mittelfranken, Oberbayern und Niederbayern. Die 120 Kilometer lange Leitung ist geplant vom Umspannwerk Raitersaich westlich von Nürnberg, vorbei an Ingolstadt, über das neue Umspannwerk bei Vohburg, bis zum Umspannwerk Sittling bei Neustadt an der Donau. In Neuendettelsau und Weißenburg in Mittelfranken und in Hofstetten im Landkreis Eichstätt haben nun erste Infomärkte für die Bürger stattgefunden.

Dicht gedrängt stehen die Menschen im oberbayerischen Hofstetten im Landkreis Eichstätt um einen Bildschirm. Dort wird der Verlauf der Stromtrasse nachgezeichnet. Rund 250 Menschen sind gekommen. Eine von ihnen ist Kathrin Mogl. Sie lebt in unmittelbarer Nähe zu zwei Strommasten. Dort, wo auch die derzeit geplante Trasse verlaufen würde. "Ich höre ein Brummen und Geprassel. Je nach Wetterlage mehr oder weniger. Meine Sorge ist, dass das mit der neuen Trasse dann zunehmen wird und auch um die gesundheitlichen Folgen mache ich mir Sorgen", sagt Mogl.

Bürgermeister sehen Entwicklung der Gemeinden eingeschränkt

Die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden haben Bedenken. "In jedem Fall ist es so, dass wir hier eigentlich überwiegend Nachteile sehen, weil wir unsere Ortschaft in Richtung Süden überhaupt nicht mehr entwickeln können", meint Jürgen Nadler, der Bürgermeister von Böhmfeld. Seit Jahren plane seine Gemeinde bereits ein Neubaugebiet, da könnte die Leitung in die Quere kommen.

Auch in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach haben sich etwa 300 Bürger über die Pläne informiert. Viele sind Landwirte, auf deren Grundstücken neue Masten gebaut werden müssen.

"Ich schaue mir an, ob ich einen zweiten Mast kriege, einen habe ich schon in meinem Feld", sagt ein Mann. Die Leitung verlaufe nur 300 Meter vom Haus entfernt. Rechts und links davon besitze er Waldstücke, so der Mann. Gudrun Völkl aus einem Dorf bei Spalt hat vor fünf Jahren einen Reiterhof gekauft und wohnt inzwischen dort. Die geplante Leitung verlaufe direkt über ihrem Schlafzimmer, sagt Völkl.

Stromtrasse rückt näher an Häuser

Tennet-Planerin Mare Anna Lux kennt viele der Konfliktpunkte. Weil die Hochspannungsleitung direkt neben einer bereits bestehenden Leitung gebaut wird, führt sie nahe an manche Häuser heran. Genauer: Zwischen Raitersaich-West und kurz vor Ingolstadt soll die vorhandene 220-kV-Leitung ergänzt werden und eine parallel verlaufende 380-kV-Leitung entstehen. Dadurch wird der Flächenverbrauch deutlich größer - von aktuell 30 auf rund 100 Meter. Und vielerorts wurden die Gebäude schon sehr nahe an die bestehende Leitung heran gebaut, heißt es von Tennet. Direkt über Häusern verlaufen soll die Leitung aber nicht.

In dem Fall von Gudrun Völkl wusste Planerin Lux einfach nicht, dass auf dem Reiterhof jemand wohnt. "Wir sind darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger auf uns zukommen, mit Informationen, die wir nicht haben. Wir wissen nicht alles", sagt Lux.