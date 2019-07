Westallgäu: Auf der Suche nach alten Kirschsorten

Die Zeit drängt: Viele der jahrzehntealten, meterhohen Kirschbäume im Westallgäu verschwinden. Weil die Ernte schwierig ist, werden sie gefällt – oder sie sterben an Altersschwäche. Norbert Hillenbrand will die alten Sorten bewahren. In seiner Baumschule in Ellhofen im Landkreis Lindau hat er über tausend alte, seltene Sorten und Bäume nachvermehrt – in seiner Freizeit.

Obst-Raritäten im Westallgäu

Ursprünglich ist Hillenbrand zwar gelernter Obstbauer, aber: "Der klassische Obstbau hat mich nie interessiert, mit diesen neuen Sorten, mit diesen Niedrigstammformen, die da zu tausenden auf den Anlagen stehen." Später, während seines Studiums, beschäftigte er sich aus privaten Interesse mit alten Obstsorten.

"Irgendwann hab' ich gedacht: Da ist ein Bedarf da, ein Markt. Da könntest du ja mal versuchen, so alte Sorten nachzuvermehren." Norbert Hillenbrand

Und das gelingt: In seiner Baumschule hat er zum Beispiel die 'Gelbe Zwetschge'. "Das ist wirklich eine Rarität hier im Allgäu", sagt Hillenbrand. Den Mutterbaum hat er bei Scheffau entdeckt – und erfolgreich nachvermehrt.

Alte Sorten bewahren

Doch mit seiner privaten Initiative stößt Norbert Hillenbrand allmählich an seine physischen Grenzen. Unterstützung wäre willkommen. Hillenbrand hofft, dass eines Tages ein Sortenerhaltungsgarten auf gemeinde- oder landkreiseigener Fläche entsteht. "Das wäre mein großes Ziel: Dass die Sorten einfach nicht verloren gehen."