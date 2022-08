Wertvoller Rohstoff: Aus Altspeiseöl wird Bio-Kraftstoff

Walter Egelseer, Abfallberater bei der Stadt Fürth, stellt eine volle Flasche mit verbrauchtem Speiseöl in einen der grünen Automaten, die seit kurzem im gesamten Stadtgebiet stehen. Der Automat schluckt die Flasche, und gleichzeitig kullert eine neue, leere Pfandflasche wieder heraus.

Sammelflasche an alle Haushalte

In den vergangenen Wochen haben die Städte Fürth und Erlangen an alle Haushalte eine fest verschraubbare, geruchsdichte Plastikflasche zum Sammeln von Altspeiseöl verteilt. Dort hinein dürfen: Brat- und Frittierfett, Öl von eingelegten Speisen wie Antipasti oder Ölsardinen, Butter- und Margarinereste oder nicht gebrauchte, ranzig gewordene Speiseölreste. Nur Motor- und Schmieröle haben nichts darin zu suchen, erklärt Abfallberater Egelseer.

Pilotprojekt gut angenommen

Drei Jahre lang haben Fürth und Erlangen das Sammelsystem in jeweils einem Stadtteil getestet und nun jeweils auf das ganze Stadtgebiet ausgeweitet. Die Bürgerinnen und Bürger hätten das Projekt gut angenommen, heißt es bei der Stadt Fürth. In der Pilotphase seien pro Kopf etwa 600 Gramm Altspeiseöl pro Jahr zusammengekommen, so Egelseer. In Fürth rechnet man in diesem Jahr mit insgesamt 22 Tonnen verwertbarem Rohstoff. Im kommenden Jahr, wenn das Sammelsystem etabliert ist, sollen es 45 Tonnen sein.

Auch Wertstoffhöfe sammeln Altspeiseöl

Die Stadt Nürnberg als dritte im Bunde des mittelfränkischen Städtedreiecks will sich dem Projekt nicht anschließen. Zuviel Aufwand, zu wenig Platz für die Sammelautomaten, heißt es. Die Stadt verweist auf die Wertstoffhöfe, bei denen man das Altspeiseöl abgeben könne. Das ist zwar an allen Recyclinghöfen in Bayern möglich, wird aber in der Regel nur wenig genutzt. Die oft schwere Erreichbarkeit am Stadtrand und spezielle Öffnungszeiten sind Hemmnisse. Die Sammelautomaten dagegen seien in jedem Stadtteil vorhanden und rund um die Uhr einsatzbereit, heißt es von den Befürwortern des Projekts.

Thalmässinger Firma hat Sammelsystem entwickelt

Entwickelt hat das Sammelsystem eine Firma in Thalmässing im Landkreis Roth, die Altspeiseöl aus der Gastronomie für die Bio-Kraftstoffherstellung aufbereitet. Was dort funktioniere, müsse doch auch mit Privathaushalten funktionieren, dachte man sich in Thalmässing. Seit einigen Jahren kümmert sich nun das Tochterunternehmen "Jeder Tropfen zählt" um die Altspeiseölsammlung in den Haushalten. Nach den Worten von Geschäftsführer Hubert Zenk sind die Speiseölreste aus den Privathaushalten sehr viel reiner als die aus der Gastronomie. "Wir können die Reste fast eins zu eins verwenden. Aus einem Liter Altspeiseöl lässt sich nach der Reinigung fast ein Liter Bio-Kraftstoff herstellen", sagt Zenk.

Vorreiter beim Klimaschutz

Allerdings ist die Sammlung in den Privathaushalten aufwändiger und teurer als in der Gastronomie. Für das Unternehmen sei das noch nicht wirtschaftlich, so Zenk. "Wir sehen uns aber als Vorreiter", sagt der Geschäftsführer. Auch die Kommunen, die mitmachen, müssen investieren. Die Stadt Fürth hat Fördergelder vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bekommen und rechnet mit eigenen Kosten in Höhe von 80.000 Euro pro Jahr. Je mehr Kommunen dabei sind, desto geringer würden die Kosten pro Kopf, ist sich Hubert Zenk sicher.

Mehr Kommunen machen mit

Neben den Städten Fürth und Erlangen macht auch der Landkreis Roth mit allen Gemeinden beim Projekt mit. Und demnächst werden auch in Lauf an der Pegnitz, in Seukendorf im Landkreis Fürth und in Muhr am See im Fränkischen Seenland die grünen Sammelautomaten stehen.