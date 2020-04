Verwirrung um Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen

Was tun, wenn man zu Hause bleiben muss, alles frisch gestrichen, feucht gewischt, gewaschen und gebügelt ist? Entrümpeln. Viele Sachen sind zu schade für den Restmüll oder dürfen gar nicht rein, sondern gehören auf den Wertstoffhof. Doch in der Corona-Krise halten es auch Gemeinden in Oberbayern ganz unterschiedlich mit den Öffnungszeiten.

Blockabfertigung im Landkreis Rosenheim

Der Landkreis Rosenheim bittet die Bürger darum, lagerfähige Wertstoffe später zu entsorgen. Denn Gedränge an den Wertstoffhöfen dürfe es nicht geben. Wegen der Corona-bedingten Abstandsregeln kann es quasi zur Blockabfertigung kommen mit entsprechenden Wartezeiten.

Ingolstadt und München gehen kein Risiko ein

Das wollen Ingolstadt und München erst gar nicht mehr riskieren. Daher sind hier die Wertstoffhöfe immer noch geschlossen. Denn in der Landeshauptstadt war es zuvor zu tumultartigen Szenen gekommen, weil viele Menschen – in Erwartung der Ausgangsbeschränkungen – noch schnell Kühlschränke, Kartons oder Kunstharz-Lacke entsorgen wollten. Ein weiteres Problem sei derzeit auch, dass zum Beispiel Elektroschrott dank Corona nicht abtransportiert werden könne. Der gehe im Fall München nämlich zu einem Stahlwerk nach Italien, sagte eine Sprecherin des Kommunalreferats dem BR.

Nur fünf Personen im Raum Mühldorf

Geöffnet haben Wertstoffhöfe zum Beispiel in Landsberg. Und auch im Raum Mühldorf haben die Wertstoffhöfe seit einer Woche wieder geöffnet – dort dürfen aber nur fünf Personen gleichzeitig hinein.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Nur mit Ausnahmen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind die Wertstoffhöfe zwar immer noch zu. Aber: Bei nicht lagerfähigen Materialien darf man telefonisch einen Abliefertermin vereinbaren – in den drei Müll-Umladestationen zwischen Oberammergau und Mittenwald.