Wertpaketboten überfallen: Trio zu Freiheitsstrafen verurteilt

Das Landgericht Schweinfurt hat zwei 24 und 33 Jahre alte Männer wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitstrafen von jeweils fünfeinhalb Jahren verurteilt. Die beiden müssen sich jeweils auch einer Entziehungstherapie unterziehen. Eine mitangeklagte 27-jährige Frau wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Mit dem Urteil blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für die beiden Männer jeweils siebenjährige Freiheitsstrafen und für die Angeklagte eine fünfjährige Freiheitsstrafe gefordert.

Festnahme nach DNA-Abgleich

Die drei Angeklagten kommen aus dem Allgäu. Das Trio stammt aus dem Raum Kempten und wurde über eine DNA-Spur überführt, die die Kriminalpolizei im Lieferwagen gesichert hatte. Die beiden Männer und die Frau hatten den 36-jährigen Wertpaket-Zustellfahrer am 25.10.2017 gegen 3 Uhr im Bad Kissinger Stadtteil Arnshausen überfallen, überwältigt, in den Laderaum seines Lieferwagens gesperrt und ihn anschließend in einem Waldstück ausgesetzt.

Beute hatte einen Gesamtwert von über 40.000 Euro

Die drei Angeklagten hatten die Route des Wertpaket-Zustellers und seine Umschlagplätze vorher auskundschaftet. Die Täter erbeuteten Schmuck, Uhren oder Goldmünzen im Wert von über 40.000 Euro. Unter der Beute waren unter anderem auch ein Revolver und eine Schreckschusspistole.