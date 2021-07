Werte-Union in Bayern tritt aus Bundesverband aus

Die Werte-Union in Bayern ist nach eigenen Angaben aus dem Bundesverband ihrer Organisation ausgetreten und zu ihrer früheren Vereinsform zurückgekehrt.

Juliane Ried zur Vorsitzenden gewählt

Bei einer Mitgliederversammlung in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) wurde die 38-jährige Juliane Ried zur Vorsitzenden gewählt. Die Gruppe nennt sich - wie bei ihrer Gründung 2014 - "Konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit". 2019 hatte sich der Verein Ried zufolge mit der Werte-Union zusammengeschlossen.

Ried: Linkswende entgegentreten

"Wir wollen uns wieder auf die CSU konzentrieren", begründete Ried gegenüber der Deutschen Presse-Agentur diesen Schritt. Sie verfolgten aber weiterhin gemeinsame politische Ziele mit der Werte-Union. Jedoch: Die Politik der CSU-Führung sei derzeit noch problematischer als die der CDU, sodass man sich mit ganzer Kraft auf Bayern und die Basis der CSU konzentrieren müsse, wie Ried auf der Facebook-Seite des Vereins schreibt. Es gelte, einer Linkswende der CSU entgegenzutreten.

Ried war Ende Mai noch bei der Wahl zur Bundesvorsitzenden der Werte-Union angetreten und da dem Ökonomen Max Otte knapp unterlegen. Die Causa Otte habe die Werte-Union gespalten, so Ried.

Landesvorstand in Baden-Württemberg tritt zurück

In Baden-Württemberg trat der Landesvorstand der Werte-Union aus Protest gegen die Wahl Ottes fast geschlossen zurück. Elf von zwölf Vorstandsmitgliedern hätten dem Bundesvorstand ihren Rückzug zum kommenden Freitag angekündigt, sagte der stellvertretende Landeschef Oliver Kämpf der dpa.

In einem Schreiben an den Bundesvorstand heißt es: "Die Ziele der Werte-Union werden mit dem aktuellen Bundesvorstand nicht mehr erreicht." Hintergrund sei eine Annäherung an völkische und nationalistische Themen. Das laufe dem wertkonservativen und wirtschaftsliberalen Kurs der Landesvorstandsmitglieder zuwider.

Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung.