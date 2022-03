"Werte mit Bomben beworfen": Hofer Wanderweg brennend aktuell

Beim Spazierengehen mehr über Redefreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte und andere Werte der Europäischen Union lernen: Das ist von heute bis Ende April am Hofer Untreusee möglich. An diesem beliebten Ausflugsziel am Stadtrand von Hof hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger (SPD) am Vormittag den Europa-Werte-Wanderweg eröffnet.

Europa-Werte-Wanderweg brennend aktuell

Diese Freiluft-Ausstellung wurde von der parteiunabhängigen Europa-Union Bayern mit Unterstützung des EU-Parlaments und der bayerischen Staatskanzlei gestaltet. Der Weg mit acht Schautafeln in deutscher und tschechischer Sprache macht dieses Jahr unter anderem auch noch in Coburg, Tirschenreuth und Scheinfeld im Landkreis Neustadt-Aisch Station.

"Als wir uns vor wenigen Monaten darum bemüht haben, dass dieser Werte-Weg nach Hof kommt, hätten wir nicht gedacht, welche brennende Aktualität das Thema gewinnt. Unsere Demokratie ist herausgefordert, unsere europäische Werte werden mit Bomben beworfen ", sagte Oberbürgermeisterin Döhla mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine.

"Die Würde des Menschen ist unantastbar" auch auf Social Media

Sie ermunterte die Spaziergänger, sich ausgehend von dem Werte-Weg über Grundsätze der Demokratie auszutauschen. Die VHS Hofer Land will das Angebot in den nächsten Wochen regelmäßig in den Integrationskursen nutzen. Zum Auftakt besuchte heute eine Gruppe aus syrischen, russischen und afrikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Ausstellung. Oberbürgermeisterin Döhla erklärte, dass bei Grundsätzen wie "die Würde des Menschen ist unantastbar" nicht nur Folter oder Sklaverei gemeint sei, sondern zum Beispiel auch die Missachtung anderer, wie man sie täglich etwa in der Schule, im Bus oder in den sogenannten sozialen Medien erlebe.

Rechte Parteien in Parlamenten schwere Prüfung für die Demokratie

Die Hofer SPD-Politikerin verwies auch darauf, dass in etwa der Hälfte der 27 EU-Mitgliedstaaten rechtspopulistisch-nationalkonservative oder rechtsnationalistische Parteien in den Parlamenten vertreten seien. Das sei eine schwere Prüfung für die Demokratie: "Wir kennen das auch aus unseren Parlamenten in Deutschland, wo einige Abgeordnete Demokratie und Parlamentarismus verachten, aber die demokratischen Freiheiten nutzen, um ihnen letztlich zu schaden."