Wertachkliniken: Ein zentralisierter Neubau soll kommen

"Nur durch die Zentralisierung der stationären Gesundheitsversorgung kann ein zukunftsfähiges Krankenhaus entstehen." Das ist das eindeutige Ergebnis eines Strategiekonzepts zur Zukunft der kommunalen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen. Dieses Konzept wurde am Dienstagabend öffentlich vorgestellt.

Fachkräftemangel als zentrale Herausforderung

Die beauftragte Krankenhausberatung Oberender sprach in der fast vollbesetzten Stadthalle Schwabmünchen die Empfehlung aus, dass es einen zentralen Neubau brauche, der die Leistungen der beiden bestehenden Wertachkliniken vereinen solle. Nur so könnten die Kliniken den anstehenden Herausforderungen gerecht werden.

Besonders im Fokus steht dabei der Fachkräftemangel, erklärte Oberender-Vorstand Jan Hacker. Dieser sei jetzt schon groß, in Zukunft werde das Problem aber noch viel größer sein. Darum müssten die Wertachkliniken die aktuellen Doppelstrukturen der Häuser aufgeben und das Personal in einem neuen Haus zentral bündeln. Nur so könne das Personal effizient eingesetzt werden.

Standort für möglichen Neubau muss erst noch gefunden werden

"Die Wertachkliniken sind aufgrund der kleinen Standorte in der Entwicklung gehemmt", erklärte Hacker, darum werde auch nicht die Zentralisierung an einem der beiden Standorte empfohlen. Eine stationäre Versorgung mit bis zu 245 Betten könne in einem Neubau angeboten werden.

Ein genauer Standort müsse erst gefunden werden, die Beratungsfirma empfiehlt ihn jedoch im Bereich der B17 im südlichen Landkreis Augsburg. Erste Kostenschätzungen für den Neubau liegen bei 150 Millionen Euro. Es sei mit einer hohen Förderquote von 60 bis 70 Prozent des Freistaats zu rechnen, sagte Hacker.

Wertachkliniken unterstützen die Idee eines Neubaus

Klinikvorstand Martin Gösele erklärte, dass das Ergebnis des Strategiekonzepts für ihn nicht überraschend sei: "Rahmenbedingungen verändern sich dramatisch, Fachkräfte und vor allem der Pflegekräftemangel machen uns sehr zu schaffen. Ein Neubau schafft beste Strukturen und moderne Arbeitsplätze, mit denen wir unsere Mitarbeiter entlasten und die Arbeit vereinfachen können", sagte Gösele.

Das helfe auch, neues Personal zu finden und den Patienten eine noch bessere Versorgung und mehr Komfort zu bieten. Eine Zentralisierung ermögliche zudem eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzteschaft. Mit größeren Abteilungen nehme die Dienstbelastung ab. Gösele geht davon aus, dass es sieben bis zehn Jahre dauern wird, bis der Neubau tatsächlich steht.

Pflegekräfte sollen entlastet, Patienten besser versorgt werden

Die Ärztliche Direktorin, Dr. Marleen Pfeiffer, unterstützt ebenfalls einen Neubau: "In den Wertachkliniken steckt viel Potenzial, das wir gerne weiter ausbauen möchten. An einem zentralen Ort, um in modernen Behandlungszimmern die Menschen noch besser zu versorgen." So könne man auch neue, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und die bestehenden halten.

Dieselben Töne schlug auch Cornelia Geppert an, die Pflegedienstleiterin der Wertachkliniken. "Jeden Tag kämpfen wir darum, die Dienste zu besetzen. Der Fachkräftemangel macht bei uns nicht Halt. Deswegen müssen wir den Pflegekräften etwas bieten", sagte Geppert. Darum brauche es den Neubau, mit besseren baulichen Strukturen, die die Arbeit der Pflegekräfte erleichtern, wie etwa mit größeren Patientenzimmern und -bädern.

Bobingen, Schwabmünchen und Landkreis befürworten Neubau

Auch von Seiten der Träger der Wertachkliniken, also die Städte Bobingen und Schwabmünchen sowie vom Landkreis Augsburg, gab es viel Zustimmung zum Strategiekonzept. Es werde ein langer Weg sein, sagte Landrat Martin Sailer. "Es gilt viele Fragen zu klären, die in den kommenden Monaten abgearbeitet werden müssen. Und das soll mit voller Transparenz geschehen, das können wir nur miteinander entwickeln", erklärte Sailer. Die weiteren Schritte und Entscheidungen müssen nun die Gremien der Trägerstädte und des Augsburger Kreistages besprechen. Sailer geht davon aus, dass es bis zu eineinhalb Jahre dauern werde, bis alle Fragen geklärt sind.