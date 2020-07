Wernsbach: Warum der Unfallfahrer nicht ins Gefängnis muss

Es ist ein schrecklicher Unfall am 5. Januar 2020: Auf der B2 bei Wernsbach (Lkr. Roth) prallt ein VW-Transporter gegen das Auto einer fünfköpfigen Familie. Die Mutter und ihre drei Kinder sterben, der Vater überlebt schwer verletzt. Die Richter am Amtsgericht Schwabach entschieden am Dienstag (14.07.20): Der 20-jährige Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Er muss nun eine Geldauflage in Höhe von 4.000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Vielen BR24-User hätten sich eine härtere Strafe gewünscht.

Jugendstrafe für Unfallfahrer von Wernsbach

Der Unfallfahrer von Wernsbach wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Grundsätzlich ist das bei Personen bis 21 Jahren möglich. Die Richter müssen entscheiden, wie reif und erwachsen ein Angeklagter oder eine Angeklagte zum Tatzeitpunkt tatsächlich sind. Die Jugendgerichtshilfe macht sich zur Klärung dieser Frage ein Bild des Angeklagten. In welcher Lebenssituation befindet er sich? Steht die Person auf eigenen Beinen? Ist sie sich der Tragweite ihres Handelns bewusst?

"Im Jugendstrafrecht steht ganz zentral der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Das heißt, das Gericht muss sich bei der Sanktion überlegen, welche Maßnahme hier für den Jugendlichen beziehungsweise Heranwachsenden die Richtige ist." Friedrich Weitner, Gerichtssprecher am Oberlandesgericht Nürnberg

Richter sahen keine besondere Schwere der Schuld

Im Fall des Unfallfahrers von Wernsbach plädierte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe dafür, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Der Angeklagte wohnt noch zuhause, ist mitten in der Ausbildung und macht noch nicht den Eindruck eines reifen Erwachsenen. Das Amtsgericht Schwabach richtete sich nach diesem Vorschlag. Eine besondere Schwere der Schuld konnten die Richter nicht erkennen – sie gingen von einem Fahrfehler oder einer Unaufmerksamkeit aus. De Staatsanwaltschaft sprach von "Augenblicksversagen".

Gericht: Haftstrafe hätte keinen pädagogischen Mehrwert gehabt

Sogenannte "schädliche Neigungen" konnten die Richter beim Angeklagten nicht erkennen. Er war zum Tatzeitpunkt weder betrunken noch hatte er Drogen konsumiert. Auch hatte er sein Handy nicht in der Hand. Deshalb schied für die Richter eine Haftstrafe aus. Zudem sahen sie keinen pädagogischen Mehrwert darin, den Angeklagten aus seiner Ausbildung herauszureißen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich zwei Wochen Dauerarrest und 200 Stunden soziale Arbeit gefordert. Doch auch dies war für das Gericht keine Option, weil der 20-Jährige in seiner Ausbildung Vollzeit arbeitet.

Auch für Erwachsene wäre Gefängnisstrafe unwahrscheinlich

Selbst wenn das Erwachsenenstrafrecht angewendet worden wäre, hätte der Unfallfahrer höchstwahrscheinlich nicht ins Gefängnis gemusst. Der Nürnberger Gerichtssprecher Friedrich Weitner erklärt die allgemeine Gesetzeslage: "Wenn man Erwachsenenstrafrecht bei einer fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr anwendet, dann spielt eine ganz zentrale Rolle, wie der Verkehrsverstoß des Angeklagten gewesen ist. Wenn man nur einen Verkehrsverstoß nachweisen kann, der letzten Endes jedem passieren kann, also insbesondere keine zusätzlichen Dinge wie Trunkenheit oder stark überhöhte Geschwindigkeit, dann wird trotz der furchtbaren Folgen in der Regel eine Geldstrafe festgesetzt."