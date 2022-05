Wernecker und Flüchtlinge feiern heuer "Tag der Nachbarn" mit

Der bundesweite "Tag der Nachbarn" wird am Freitag zum ersten Mal in Werneck im Landkreis Schweinfurt mitgefeiert. Dies teilte Brigitte Rösch-Ibel, Hauptorganisatorin des Nachbarschaftsfestes, BR24 mit. Zwischen 15 und 18 Uhr können sich auf dem Balthasar-Neumann-Platz in Werneck alle Interessierten treffen.

Einer der Hauptgründe des Festes ist die Begegnung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen unter anderem aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Alle sollen sich auf dem Nachbarschaftsfest besser kennenlernen. Rösch-Ibel erhofft sich somit eine stärkere Integration der Flüchtlinge in Werneck.

Essen aus Deutschland, Syrien, Ukraine, Afghanistan

So haben zum Beispiel rund 50 ukrainische Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder, eine Bleibe in Werneck und seinen zwölf Ortsteilen gefunden. Detailliertere Zahlen zu Flüchtlingen in ihrer Kommune konnte Rösch-Ibel nicht nennen. Die Besucherinnen und Besucher des Nachbarschaftsfestes dürfen sich auf kulinarische Highlights freuen, so die Organisatorin. Dabei wird Fingerfood aus Deutschland, der Ukraine, Syrien und Afghanistan angeboten.

Die Gespräche mit ukrainischen Flüchtlingen werden von drei Dolmetscherinnen begleitet. "Die afghanischen und syrischen Flüchtlinge können relativ gut Deutsch", ergänzte Rösch-Ibel. Um 18 Uhr wird es ein gemeinsames Friedensgebet für die Ukraine geben. Das Fest organisiert die "Nachbarschaftshilfe Werneck", für die sich Rösch-Ibel ehrenamtlich engagiert.

Nachbarschaftstag 2022 mit Fokus Ukraine

Auf der Homepage "tagdernachbarn.de" heißt es: "Ein Tag, an dem wir bereits zum fünften Mal dazu aufrufen, durch kleine Aktionen und Feste deutschlandweit das Miteinander in allen Nachbarschaften zu stärken". In diesem Jahr soll der Tag insbesondere dazu genutzt werden, um den Zusammenhalt mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Der Nachbarschaftstag ist eine Initiative der Stiftung "nebenan.de". Auf ihrer Homepage schreibt die Stiftung: "Wir fördern nachbarschaftliches Engagement – in Stadt und Gesellschaft"