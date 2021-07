Werneck - acht Feuerwehrleute einer Wache werden Väter

Bei der Freiwilligen Feuerwehr von Werneck im Landkreis Schweinfurt gibt es einen wahren Baby-Boom: Acht aktive Feuerwehrleute sind in den vergangenen Wochen Väter geworden. Ihre Kinder heißen Annabelle, Klara, Felix, Finja, Theo, Hanna, Luisa und Alina. Man kann also sagen, dass die Wernecker recht aktiv sind in Sachen Nachwuchs für die Feuerwehr.

Eltern erhalten Rauchmelder zur Geburt

Es wird allerdings knapp zwölf Jahre dauern, bis die acht Kinder im Alter von frühestens zwölf Jahren bei der Jugendfeuerwehr anfangen können. Vom Feuerwehrvorstand gab es trotzdem schonmal ein Geschenk mit den Glückwünschen: Jede Familie bekommt jeweils einen Rauchmelder für die Sicherheit im Kinderzimmer. Thomas Weiß als Feuerwehrseelsorger und Diakon will einige Kinder in einem gemeinsamen Gottesdienst taufen.