Werkstatthalle abgebrannt - hoher Sachschaden in Mühlhausen

In Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim ist am Samstagabend im Ortsteil Mühlhausen eine Halle niedergebrannt. Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, entstand dabei ein Schaden von rund 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Halle brennt trotz Großeinsatz fast vollständig nieder

Ein Fußgänger bemerkte gegen 19 Uhr das Feuer in einer größeren Lager- und Werkstatthalle. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz Großeinsatzes mehrerer Feuerwehren brannte die etwa 20 Mal 12 Meter große Halle fast vollständig nieder. Darin befand sich unter anderem eine Hobby-Schreinerei und diverses Lagermaterial, auf dem Dach war auch eine Photovoltaikanlage installiert. Drei weitere kleine Hallen wurden bei dem Feuer leicht beschädigt.

Kripo ermittelt

Vermutlich ein technischer Defekt hat zu dem Feuer geführt, so der Sprecher. Die Kripo Landshut hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag wollen Brandfahnder der Polizei die Halle genauer ansehen.