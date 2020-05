Werkstattgebäude in Auerbach abgebrannt

Beim Brand in einem Gewerbegebiet in Auerbach ist am Samstag erheblicher Sachschaden entstanden. Das Feuer war in den Mittagsstunden in einem Werkstattgebäude im Stadtteil Michelfeld ausgebrochen.

Die Werkstatt sowie eine angrenzende Lagerhalle seien bei dem Brand weitgehend zerstört worden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Menschen wurden bei dem Feuer demnach nicht verletzt.

Brandursache unklar

Die Ursache für das Feuer ist der Polizei zufolge noch ungeklärt. Weil sich durch das Feuer starker Rauch entwickelte, wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Halle wurde angeblich unter anderem Altöl gelagert. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.