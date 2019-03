27.03.2019, 05:39 Uhr

Werkstättenmesse gibt Einblick in Arbeitswelt von Behinderten

Im Nürnberger Messezentrum startet heute die Werkstättenmesse, die vier Tage lang Einblicke in die Arbeitswelten von Menschen mit Behinderung gibt. In diesem Jahr haben sich deutlich weniger Aussteller angemeldet als in der Vergangenheit.