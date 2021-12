Werkstätten in Gemünden: Vier Omikron-Verdachtsfälle

Es gibt im Landkreis Main-Spessart die ersten Verdachtsfälle der Omikron-Variante: Das Landratsamt Main-Spessart spricht von einem Corona-Ausbruchsgeschehen in einer Einrichtung in Gemünden. Es handelt sich dabei um die Mainfränkischen Werkstätten am Standort in Gemünden selbst, bestätigt die Pressesprecherin Anja Gropp. Es ist aber noch eine weitere Einrichtung betroffen, denn Mitarbeitende mit Behinderte stammen zum Teil aus einer Wohneinrichtung im Spessart. Und auch dort sind deshalb die Bewohner unter Quarantäne gestellt worden, also insgesamt 160 Betroffene. Die Quarantäne hat das Gesundheitsamt umgehend nach Bekanntwerden des Infektionsverdachts am Mittwochabend angeordnet.

Verdacht auf Omikron wird geprüft

Bislang sind 14 Infizierte bestätigt worden, davon bislang vier mit Verdacht auf die besorgniserregende Omikron-Variante. Die Pressesprecherin der Mainfränkischen Werkstätten bestätigt, dass bisher nur der Standort in der Gartenstraße betroffen ist. Diesen Donnerstag haben deshalb dort alle rund 80 Menschen mit Behinderung sowie deren Betreuer an der PCR-Reihenuntersuchung teilgenommen. Mit dem Ergebnis wird am Freitag im Laufe des Tages gerechnet. Wir hoffen natürlich sehr, dass nicht noch mehr Verdachtsfälle auf Omikron auftauchen, so die Sprecherin der Werkstätten. Sobald ein Verdachtsfall besteht, bittet das Gesundheitsamt das zuständige Labor eine Ganzgenomsequenzierung durchzuführen. Erst wenn sich dieser Verdacht bestätigt, gilt die Omikron-Variante als nachgewiesen. Laut dem Landratsamt Main-Spessart muss man jedoch zwei bis drei Wochen auf dieses Ergebnis warten. Die Behörde hat vorsorglich alle Einrichtungen und die Kliniken in Main-Spessart über das Ausbruchsgeschehen informiert und sensibilisiert. "Wir müssen jetzt alle besonders achtsam sein", so Landrätin Sabine Sitter. Denn die Omikron-Variante scheint sich schneller zu übertragen, als andere Coronaviren. Wer als Kontaktperson eines Omikron-Verdachtsfalls gilt, muss sich derzeit trotz Impfung oder nach durchgemachter COVID-19 Erkrankung in Quarantäne begeben.

Landrätin: Impfung ist bester Schutz

Landrätin Sabine Sitter appelliert an die Menschen, alles zu tun, um die Infektionsketten zu durchbrechen. Dies geschehe am besten mit einer Impfung als beste Möglichkeit, um sich vor einer Corona-Erkrankung und auch deren möglichen Langzeitfolgen (Long COVID) zu schützen. Nach wie vor ist wichtig, die AHA+L-Formel zu beachten: Abstand wahren, Hygieneregeln berücksichtigen, im Alltag Maske tragen und zwar eine FFP2-Maske und lüften. Wer Symptome einer Corona-Infektion aufweist, sollte sich möglichst von anderen Menschen fernhalten, vor allem zu Risikopersonen, die gefährdet sind, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zudem ist es anzuraten, zu Hause einen Schnelltest durchzuführen. Ist dieser positiv, sollte man den Hausarzt aufsuchen.

Eigenverantwortlich Selbsttest durchführen

Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte, sollte ebenfalls eigenverantwortlich handeln; das heißt, Selbsttest mit eigenständig beschafften Tests durchführen, Schnelltests oder die Testmöglichkeiten in Betrieben nutzen. Wer eine Warnung der Corona WarnApp erhält, kann mit dieser auch eine kostenlose PCR-Testung in Anspruch nehmen. Die Warnung auf dem Handy muss bei der Testung vorgezeigt werden. Insgesamt zwei Wochen nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person sollte man auf coronaspezifische Symptome achten. Falls Krankheitszeichen auftreten, sollte man sich unverzüglich in Selbstisolation begeben, die Symptome ärztlich abklären lassen und das Gesundheitsamt informieren.