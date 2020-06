Werksschließung in Rosenheim: Danone-Mitarbeiter streiken

Trillerpfeifen waren verboten, Transparente dagegen nicht. "Wir lassen uns nicht verramschen", stand in großen Lettern auf Schildern zu lesen, die die Rosenheimer Danone-Mitarbeiter bei ihrem Streik am Mittwoch vor dem Danone-Werkstor in die Höhe hielten. Seit mehr als 90 Jahren hat das Werk seinen Standort mitten in der Stadt. Im Juli 2021 soll es schließen, dabei sei die wirtschaftliche Lage gut, sagt Manuel Halbmeier von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Das Werk arbeite profitabel.

Mitarbeiter haben schlechte Job-Chancen

Die Wut der insgesamt 160 Mitarbeiter ist groß. Mehr als die Hälfte von ihnen seien älter als 50 Jahre und hätten nach der Werksschließung schlechte Job-Perspektiven, so die Gewerkschaft. Mit dem Streik will sie für die Mitarbeiter den Abschluss eines Sozialtarifvertrags erreichen. Darin sollten höhere Abfindungen vereinbart werden als die, die bisher vom Konzern angeboten wurden – und zusätzlich bessere Weiterbildungs-Möglichkeiten.

Unternehmen bietet Sozialplan an

"Wir sind gesprächsbereit auch mit der Gewerkschaft, aber Priorität hat für uns die Verhandlung mit dem Betriebsrat" sagte Unternehmenssprecherin Susanne Knittel am Mittwoch. Dem Betriebsrat sei vor drei Monaten ein Vorschlag zu einem Sozialplan vorgelegt worden. Seitens des Betriebsrates gebe es bisher keinen Gegenvorschlag. "Für uns steht der Sozialplan an erster Stelle, da in diesem alle Mitarbeiter berücksichtigt sind, nicht nur diejenigen, die in der Gewerkschaft organisiert sind."

Streik unter Corona-Bedingungen

Der Streik dauert den gesamten Mittwoch. Wegen der Corona-Pandemie waren nicht nur Trillerpfeifen verboten. Die Mitarbeiter trugen bei der Kundgebung auch Mund-Nasen-Masken und achteten auf den Mindestabstand. Der war extra auf den Boden markiert worden.

Großkonzern zieht sich zurück

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte im Januar angekündigt, sein Frischkäse-Werk in Rosenheim zu schließen. Die Produktion soll im Juli 2021 eingestellt werden. In Rosenheim lässt Danone vor allem Quark-Joghurt-Cremes herstellen, zudem Quarks und Hüttenkäse. Danone hat nach eigenen Angaben 2018 mit über 100.000 Mitarbeitern weltweit fast 25 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.