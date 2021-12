Werksschließung: ElringKlinger nennt Auftragsrückgang als Grund

Die Beschäftigten der Produktion von Elringklinger in Langenzenn im Landkreis Fürth sind empört über ihre Geschäftsführung. Sie wissen zwar, dass die Produktion geschlossen werden soll, aber mehr auch nicht. Deswegen protestierten die Mitarbeiter gestern vor den Werkstoren. Nun hat sich auch der Autozulieferer ElringKlinger zu dem Vorgehen geäußert.

Eine Abteilung soll "standortnah" erhalten bleiben

Demnach hat den Auftragsrückgang im Bereich der Verbrennermotoren für die geplante Schließung des Werks in Langenzenn verantwortlich gemacht. Auf BR-Anfrage teilte das Unternehmen mit, dadurch habe sich der Wettbewerb im Bereich der Abschirmtechnik "noch einmal spürbar verschärft". Daher sollen "wesentliche Betriebsteile des Standorts Langenzenn schrittweise stillgelegt werden". Lediglich die Forschungs- und Entwicklungsabteilung solle "standortnah" erhalten bleiben, die Zukunft der übrigen Beschäftigten ist demnach unklar.

Unternehmen will mit Betriebsrat sprechen

Entsprechende Gespräche sollen mit Vertretern von Betriebsrat und der IG Metall stattfinden. Die Kritik der Gewerkschaft, wonach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gründe für die geplante Schließung des Standorts nicht mitgeteilt worden seien unwahr. Vielmehr habe der zuständige Vorstand die Beschäftigten Ende Oktober bei einem Besuch in Langenzenn über die Pläne des Managements informiert, so ElringKlinger. Das Unternehmen beschäftigt in Langenzenn etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

IG Metall: Wir geben Elringklinger in Langenzenn nicht kampflos auf

Die Gewerkschaft IG Metall kündigte an, Elringklinger in Langenzenn nicht kampflos aufzugeben. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen", erklärte der zuständige Gewerkschaftssekretär Jan Körper von der IG Metall Westmittelfranken.