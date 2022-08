Werk im Donbass: Knauf bestätigt Besetzung durch Russen nicht

Das Knauf-Werk im ukrainischen Soledar im Donbass ist Medienberichten und Berichten in sozialen Netzwerken zufolge offenbar von russischen Truppen eingenommen worden. Die stillgelegte Fabrik soll sich unter Kontrolle russischer Einheiten befinden.

Das unterfränkische Unternehmen mit Sitz in Iphofen (Lkr. Kitzingen) konnte dies am Mittwoch gegenüber BR24 weder bestätigen noch dementieren. Wie Knauf-Pressesprecher Andreas Gabriel dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, gäbe es aktuell dazu keine verlässlichen Informationen.

Konzern hat keine genaueren Informationen zur Lage vor Ort

"Wir verfolgen sehr intensiv die Berichterstattung über Kampfhandlungen rund um unser Werk in Soledar in den lokalen und sozialen Medien. Aus eigener Kenntnis können wir nicht bestätigen, wer unser Werk gerade kontrolliert", teilte er mit und fuhr fort: "Das Werk ist bereits vor einigen Wochen stillgelegt worden. Seitdem wird dort auch nicht mehr gearbeitet. Ob das Werk zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden kann, lässt sich allein aufgrund der Bilder in den sozialen Medien gegenwärtig nicht sagen."

Rakete war in Gipsplattenwerk eingeschlagen

Im Mai hatte eine Rakete das Gipsplattenwerk des fränkischen Unternehmens Knauf in der umkämpften Donbass-Region in der Ukraine getroffen. Der Brand nach dem Raketentreffer im Knauf-Gipsplattenwerk Soledar in der umkämpften Ostukraine ist noch am Abend von der lokalen Feuerwehr gelöscht worden. Menschen seien bei dem Raketenangriff nicht verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen beschäftigt Knauf insgesamt 589 Mitarbeiter (Stand Ende 2021) in der Ukraine. Keiner von ihnen ist deutscher Staatsbürger. Das Baustoffunternehmen unterhält zwei Werke in der Ukraine: neben dem in Soledar auch ein kleineres in Kiew. Bereits Ende Februar wurden alle 589 Beschäftigten nach Hause geschickt. Aufgrund der Sicherheitslage in der Region werde jedoch sicher kein Mitarbeiter aus Deutschland in nächster Zeit dorthin reisen.

Die Unternehmensgruppe Knauf stellt mit rund 40.000 Mitarbeitern Baustoffe und Bausysteme her. Vergangenes Jahr erwirtschaftete sie einen Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen weltweit in 90 Ländern, darunter auch Russland tätig.