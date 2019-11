Werftgebäude am Bodensee brennt ab

Am Morgen ist in Wasserburg bei Lindau die Schiffshalle einer Werft abgebrannt. Bei dem Feuer wurden nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr acht Menschen durch den Rauch verletzt: sechs von ihnen leicht, zwei etwas schwerer, wie Einsatzleiter Christian Schorer sagte.

Lage der Werft erschwert die Löscharbeiten

Erschwert wurden die Löscharbeiten, an denen Feuerwehren aus mehreren Ortschaften beteiligt waren, durch die Lage der Werft. Trotz der Nähe zum Bodensee zeigte sich die Wasserversorgung schlecht, so Schorer, da die Löschfahrzeuge wegen des Feuers nicht durch das Werftgelände zum See gelangen konnten.

Belastetes Löschwasser im Bodensee

Deswegen mussten von außen Leitungen gelegt werden. Außerdem ist mit Schadstoffen belastetes Löschwasser in den See gelaufen. Das Technische Hilfswerk hat eine Ölsperre im See gelegt, die Wasserpolizei nimmt Wasserproben, so Schorer.

Brand verursacht Millionenschaden

Das Feuer hat einen mindestens einstelligen Millionenschaden verursacht. "Einsatzkräfte verhinderten, dass der Brand auf eine benachbarte Lagerhalle mit Booten im Gesamtwert von etwa zehn Millionen Euro übergriff", so eine Polizeisprecherin. Das Feuer war in einer Werkstatt mit Wohngebäude ausgebrochen. Die Brandursache war noch unklar.