Werdensteiner Moos: Bäume abgeholzt - Moor gerettet

Abgeschnittene Äste türmen sich zu hohen Häufen, Baumstümpfe ragen rechts und links vom Weg kahl in den Himmel. Wer momentan durchs Werdensteiner Moos bei Immenstadt wandert, sieht auf den ersten Blick, dass gut zwei Meter rechts und links vom Weg großzügig ausgeholzt wurde. Nicht jedem gefällt das.

Ein "Kahlschlag", gegen die Natur?

Vielen Wanderern im Werdensteiner Moos kommt das Wort „Kahlschlag“ in den Sinn. Manche munkeln hinter vorgehaltener Hand, der beliebte Weg durchs Moor gleiche jetzt einer „Autobahn“. Es gehe ein Stück Romantik verloren, hier wurde ein bisschen zu viel abgeholzt und das sei irgendwie gegen die Natur, so einige der Reaktionen.

Bäume und Büsche am Wegrand mussten weichen

Gegen die Natur? Zu viel abgeholzt? Förster Gerhard Honold muss es wissen, denn er hat die Arbeiten im Moos organisiert. Jetzt steht er neben einer Stieleiche. An deren Stamm flattert noch ein blaues Bändchen, ein Zeichen, dass sie nicht gefällt werden darf. Die Stieleiche gilt als besonders wertvoll für Insekten und ist auch noch schön anzusehen. Die anderen Bäume und Büsche am Wegrand mussten aber weichen.

Die Wege trocken halten

Ein Service für die Besucher, sagt Förster Honold. Denn die wollten das Moor in seiner ganzen Schönheit genießen, aber natürlich auch mit trockenen Füßen. Damit der Weg nicht durch die Nässe, durch die Bäume, durch den Schatten auch noch regelmäßig sehr feucht gehalten wird, sollte durch die Rodung die Sonneneinstrahlung gefördert werden. So könne der Weg auch schneller wieder abtrocknen. Der Weg durchs Werdensteiner Moos sollte möglichst das ganze Jahr über begehbar bleiben, sagt Förster Gerhard Honold. Darauf wandern rund 100.000 Menschen im Jahr. Das Werdensteiner Moos ist etwas Besonderes, das Hochmoor mit seinen rund 80 Hektar zählt zu den größten im Oberallgäu.

Das Hochmoor ist eine "Offen-Landschaft"

Ein zu starker Bewuchs mit Bäumen und Büschen passe nicht in ein Hochmoor. Die Rodungsarbeiten würden sicherstellen, dass möglichst wenig Wald auf der Fläche steht. Sonst würde das Hochmoor mit Bäumen und Büschen zuwachsen, sagt Förster Honold. Der Charakter eines Moores entspreche einer „Offen-Landschaft“, und nicht einem Wald mit allerlei Gehölzen. Das Hochmoor brauche möglichst viel freie Fläche.

Bäume entziehen dem Hochmoor das Wasser

So sieht das auch Julia Wehnert, Geschäftsführerin vom Bund Naturschutz/Oberallgäu. Für das Moor sei es wichtig, es ein Stück weit frei von Gehölz zu halten, damit es wachsen könne. Im Prinzip entspreche eine solche Maßnahme einer ganz normalen „Schwendmaßnahme“. „Schwenden“ nennt man das, wenn man Gehölze aus Feuchtflächen nimmt, aus Moorwiesen oder gar richtigen Hochmooren wie dem Werdensteiner Moos. Bäume und Sträucher würden dem Hochmoor viel Wasser entziehen, sagt die Naturschützerin. Ziel sei aber, dass möglichst viel Wasser im Moorboden bleibe, damit das Moor sich entwickeln könne.

Torfmoose: Grüner Pflanzenteppich im Hochmoor

Wehnert lenkt den Blick auf eine große Ebene im Werdensteiner Moos. Wo vor ein paar Jahren vor allem Wasser zu sehen war, werde jetzt alles von einer Art grünem Teppich bedeckt: Torfmoose überwuchern hier mittlerweile Wasser, Baumstümpfe und Gras. Bestenfalls sollte irgendwann alles im Werdensteiner Moos einmal so aussehen wie hier, erklärt Julia Wehnert.

Moore helfen im Kampf gegen den Klimawandel

Intakte Moore könnten helfen, den Klimawandel einzudämmen. Allein ein Hektar, also eine Fläche von der Größe eines Fußballfelds, könne so viel Kohlendioxid speichern wie 5 Kleinwagen pro Jahr ausstoßen, sagt die Naturschützerin. Wenn im Torfmoos Pflänzchen an Pflänzchen stehen, dann sei alles in deren Umgebung unter Luftabschluss. Das heißt, im Boden ist das ganze organische Material gespeichert und mit dem organischen Material auch das Kohlendioxid, das sie für ihr Wachstum gebraucht haben und jetzt der Atmosphäre entzogen ist.

Torfabbau für die Dampflokomotiven

Früher wurde im Moor großflächig Torf abgebaut, zum Heizen oder um die Dampflokomotiven auf der Strecke zwischen Kempten und Lindau zu befeuern. Seit den 1990er Jahren kümmert sich der Bund Naturschutz um das Werdensteiner Moos. Die Naturschützer haben es in den vergangenen Jahren aufwändig renaturiert. Heute gehört es zu großen Teilen den „Bayerischen Staatsforsten“.

Rückzugsort für Vögel, Kreuzottern, Insekten

Auch die Tiere würden vom Baumschnitt im Moos profitieren, sagt Julia Wehnert vom Bund Naturschutz. In den aufgetürmten Ästen könnten Vögel brüten, Insekten als Nahrung finden oder Kreuzottern sich gut verstecken. Ein Rückzugsort für viele Tierarten. Auch wenn es momentan nicht so schön aussehe, so würde der Baumschnitt dem Moor beim Wachsen helfen und es als das bewahren, was es ist: ein wertvolles Stück Natur.

