Werden Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel abgesagt?

Die Stadt Wunsiedel und die Leitung der Luisenburg-Festspiele werden am Freitag (24.04.20) bekanntgeben, ob das Theaterfestival heuer stattfinden kann, oder wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. Bürgermeister Karl-Willi Beck (CSU), die künstlerische Theaterleiterin der Festspiele, Birgit Simmler, und der kaufmännische Theaterleiter, Harald Benz, werden die Entscheidung um 11.00 Uhr auf einer virtuellen Pressekonferenz mitteilen.

Stadtrat diskutierte in nicht-öffentlicher Sitzung

Am Donnerstag (23.04.20) hatte der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung diskutiert, ob die Luisenburg-Festpiele abgesagt werden müssen oder nicht. Zu den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel kommen jährlich rund 140.000 Besucher. Die Spiele auf der Freilichtbühne sollen laut Spielplan am 26. Mai mit dem Familienmusical "Pinocchio" beginnen. Mehr als 70 Vorstellungen sind bis Anfang September vorgesehen.