Sommerferien wegen Corona heuer kürzer?

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist gegen eine Kürzung der Sommerferien. Er hat zwar Verständnis für die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble entfachte Debatte, sagt aber ganz klar, dass sich Lehrer und Schüler die Ferien verdient hätten.

"Wir leben in Zeiten, die viel von uns verlangen, wo die Belastungen groß sind und ich glaube, wir haben alle unseren Ferien verdient. Ich verstehe, was dahinter steck: Den Stoff, der versäumt wurde, nachzuholen. Aber unsere Ferien haben wir uns schon verdient." Michael Piazolo (FW), Bayerischer Kultusminister

Auch Einarbeitung in die neue Art zu lernen kostete Zeit

Laut Plan sollen die Sommerferien in Bayern heuer am 27. Juli beginnen. Dass das auch so bleibt, dafür plädiert auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger. Auch er sieht, dass Lehrer und Schüler in letzter Zeit intensiv gearbeitet haben. Insbesondere im Homeschooling mussten sie sich in viele neue Dinge einarbeiten. Sie hätten sich Erholung verdient.

Zudem würde eine Sommerferienverkürzung nicht ausreichen, um alles aufzuholen, was versäumt worden sei. Meidinger fordert stattdessen ein Gesamtkonzept, das bis weit ins nächste Schuljahr reicht: "Welche Unterrichtsinhalte sind verzichtbar? Welche zusätzliche Förderkurse braucht es, um die Lücken zu schließen?"

Mehrheit wohl auch bayernweit für kürzere Sommerferien

Den Vorschlag, wonach die Sommerferien heuer kürzer ausfallen sollen, unterstützt laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey die Mehrheit der Befragten (55,1 Prozent). In Bayern sogar noch mehr: 57,9 Prozent.

Auch der Bayerische Elternverband findet den Vorschlag, dass Schüler im Sommer den verpassten Stoff nachholen, nicht verkehrt – allerdings fordert der Elternverband Freiwilligkeit.

"Wir könnten uns vorstellen, dass Schüler jetzt ein freiwilliges Angebot bekommen. Schüler, die Schwierigkeiten hatten, zuhause selbstständig zu lernen oder die mit der Technik Probleme hatten, deren Eltern sie nicht unterstützen konnten. Das wäre eine sehr schöne Sache." Henrike Paede, stellvertretende Landesvorsitzende Bayerischer Elternverband

Zugleich hätte man so das Betreuungsproblem vieler Eltern gelöst, argumentiert Paede. Denn viele würden schon jetzt ihren ganzen Urlaub aufbrauchen, um die Betreuung der Kinder während der Schulschließungen zu stemmen. Im Sommer müssten sie dann allerdings wieder arbeiten gehen.

FDP fordert kreative Lösung, um verkürzte Ferien zu umgehen

Die Kinder im Sommer in die Schule zu schicken – das kann sich Matthias Fischbach, bildungspolitischer Sprecher der FDP, nicht vorstellen. Er fordert kreative Lösungen. Er schlägt vor, dass man den Notenschluss auf den letzten Schultag legt, um so noch einmal zusätzliche, effektive Lernzeit zu gewinnen. Die Lehrer müssten dann zwar die Klassen- und Lehrerkonferenzen in der Ferienzeit abhalten, die Schüler hätten aber Sommerferien wie gewohnt.