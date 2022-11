"Werden den Druck erhöhen": IG Metall setzt Warnstreiks fort

Die vierte Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist in München ergebnislos zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber legten nach Angaben der Gewerkschaft kein neues Angebot vor. Martin Feder, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Bamberg, kündigt deshalb in absehbarer Zeit eine Fortsetzung der Streiks bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 18. November an.

"Wir werden in den kommenden Tagen viele weitere Warnstreikaktionen fahren. Wir werden den Druck so lange erhöhen, bis die Arbeitgeberseite bereit ist, ein vernünftiges Angebot vorzulegen." Martin Feder, IG Metall Bamberg

Warnstreik in Ebern, Scheßlitz, Coburg und Bayreuth

Bereits am Dienstag legten rund 450 Beschäftigte bei Valeo-FTE in Ebern die Arbeit für drei Stunden nieder. In Scheßlitz streikten rund 150 Mitarbeiter bei Albea. Beim Werkzeugmaschinen-Hersteller Waldrich in Coburg beteiligten sich 255 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Warnstreik. Beim Automobilzulieferer ZF in Bayreuth-Wolfsbach waren es 120 Warnstreikende. Zu Arbeitsniederlegungen kam es auch in Hof und Forchheim.

Arbeitgeber fordern längere Vertragslaufzeit

Die IG Metall fordert in dem Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber plädieren im Gegenzug für eine längere Laufzeit und haben unter anderem eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten. Bereits in der ersten Woche nach Ende der Friedenspflicht hätten sich alleine in Bayern 32.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie an den Warnstreiks beteiligt, so die IG Metall.