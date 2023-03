Werbeverbot für Kindersnacks: Das plant Özdemir

Der Vorschlag von Bundesernährungsminister Cem Özdemir, Werbung für Ungesundes im Umfeld von Kindern zu verbieten, hat für viel Wirbel gesorgt. Die Ideen des Grünen-Politikers gehen weit, aber nicht alles, was im Netz an Befürchtungen kursiert, hat Hand und Fuß. Milch wird zum Beispiel niemandem weggenommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Werbeverbot: Was will Özdemir verbieten?

Der Landwirtschaftsminister will Werbung für ungesunde Lebensmittel im Umfeld von Kindern verbieten. Das betrifft zum einen Werbung, die sich direkt an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren richtet, z.B. im Umfeld von Kindersendungen oder auch Werbebroschüren zum Schulstart.

Darüber hinaus soll Werbung für Ungesundes zwischen 6 und 23 Uhr verboten werden - bei Sendungen und Formaten, die auch für Kinder interessant sind und viel von ihnen gesehen werden könnten. Das betrifft zum Beispiel den Familienfilm am Abend, Unterhaltungsshows, aber auch Fußballevents. Ebenso Influencer auf Social Media, die für Produkte werben.

Außerdem soll es eine Bannmeile rund um Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen geben: im Umkreis von 100 Metern keine Werbung für Ungesundes auf Plakaten oder in Schaufenstern.

Auch Sponsoring ist betroffen, wenn es Kinder darin bestärken könnte, ungesunde Lebensmittel zu essen. Was genau darunterfallen könnte, ist noch unklar.

Betrifft das Werbeverbot nur Süßigkeiten?

Ungesunde Lebensmittel definiert das Ernährungsministerium als Produkte mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt. Das Ministerium will sich am Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation WHO orientieren. Ein Blick in das Profil und in einen vorläufigen Referentenentwurf zum Gesetz, der BR24 vorliegt, lässt Schlüsse darauf zu, was unter das Werbeverbot fallen könnte:

Süßigkeiten, Kuchen, Chips und die meisten Knabberartikel dürften demnach überhaupt nicht im Umfeld von Kindern beworben werden. Für viele andere Produkte gelten Höchstwerte zum Beispiel an Zucker.

Frühstückscerealien dürften laut WHO-Nährstoffprofil höchstens 17 Gramm Fett und 12,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm haben. Ähnlich sähe es bei Fertiggerichten aus. Das Werbeverbot würde vor allem verarbeitete Produkte betreffen. Werbung für Fleisch und Fisch, ebenso wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte ist weiter möglich. Wird aus Fleisch aber Wurst, dürfte die nur noch beworben werden, wenn sie Grenzwerte beim Salz einhält. Das dürfte für viele Produkte schwer werden.

Wäre Werbung für Grundnahrungsmittel wie Milch verboten?

Minister Özdemir und die BILD-Zeitung lieferten sich in dieser Woche einen Schlagabtausch auf Twitter, um die Frage, ob das Werbeverbot auch für Milch gelten würde.