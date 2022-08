Werben mit Reichsadler: Nazi-Vorwürfe gegen Nürnberger Stripclub

Reichsadler ohne Hakenkreuz nicht verboten

Im BR-Gespräch schildert der österreichische Journalist, dass er die Symbolik "erschreckend" finde und ergänzt: "Und schließlich auch noch wüster Sexismus: Im Reichsadler wurde das Hakenkreuz hier ja durch eine Frau ersetzt, die an der Stange tanzt. Ich bin überrascht, dass so etwas in Deutschland offenbar legal möglich ist". In Österreich, meint Bonvalot, "würde es wohl eine Anzeige wegen NS-Wiederbetätigung geben."

Tatsächlich ist die Verwendung des Reichsadlers ohne Hakenkreuz in Deutschland legal, bestätigt das Polizeipräsidium Mittelfranken dem BR: "Eine juristische Bewertung ergab, dass der Reichsadler in der vorliegenden Darstellung nicht den Tatbestand des §86 a StGB erfüllt." Das Logo stellt demnach kein Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen dar. Dennoch sei der Polizei sowohl "das Lokal als auch die in dem Tweet thematisierte Werbung bekannt."

Mehrere Lokale mit Reichsadler im Nürnberger Rotlichtviertel

Nach BR-Informationen handelt es sich allerdings nicht nur um das Lokal "Böhmische Haube" im Nürnberger Rotlichtviertel, das mit dem Reichsadler-Logo und dem Satz "Unter deutscher Leitung" wirbt. Auch das Lokal "Gassenhauer" nutzt Logo und Spruch, weil es zur selben GmbH gehört. Auf die Nachfrage, warum das Unternehmen mit diesen Sprüchen und Logos wirbt, ob man selbst Sympathien für die rechte Szene pflegt oder wen man mit dieser Werbung ansprechen möchte, reagierte das Unternehmen bislang nicht. Nach BR-Recherchen sind beide Etablissements keine bekannten Treffpunkte der organisierten rechten Szene.

Kritik von der Allianz gegen Rechtsextremismus

Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg kritisiert die Werbung der Striplokale deutlich, denn diese würde eine "deutlich rechte Botschaft der Betreiber" senden. Zudem habe sich die Allianz bei den Ordnungsbehörden der Stadt Nürnberg dafür eingesetzt, "dass diese Art der 'Werbung' nicht weiter gezeigt werden" dürfe. "So etwas Widerliches gehört einfach abgenommen", fordert Allianz-Chef Stephan Doll und weist darauf hin, dass "rechtsextremes Gedankengut in der Stadt des Friedens und der Menschenrechte keinen Platz" habe.