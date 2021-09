Wer wird Benigna Munsis Nachfolgerin als Nürnberger Christkind?

Wer möchte am 26. November als Nürnberger Christkind mit dem berühmten Prolog den Christkindlesmarkt eröffnen? Bisher geht die Stadt Nürnberg davon aus, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfindet. Und auch falls das nicht der Fall sein sollte: Ein Christkind hat ja noch zahlreiche andere Aufgaben.

Das scheidende Christkind Benigna Munsi kam nun nach Nürnberg, um für das Amt zu werben, denn ab jetzt können sich Interessentinnen für den besonderen Posten bewerben.

Benigna Munsi ist in der Christkind-Jury

Zwei Jahre lang war Benigna Munsi das Nürnberger Christkind. Jetzt hilft sie mit, ihre Nachfolgerin zu finden. Ihre Amtszeit war eine besonders ungewöhnliche, denn durch die Corona-Pandemie konnte sie in ihrem zweiten Jahr vieles nur online und virtuell machen. Viele persönliche Begegnungen mit Kindern, Senioren und ganz unterschiedlichen Menschengruppen, die das Amt sonst ausfüllen, entfielen Corona-bedingt. In diesem Jahr sitzt die 19-Jährige sitzt nun in der Jury und darf bei der Wahl ihrer Nachfolgerin mitentscheiden. Aktuell befindet sich die Schauspielstudentin in Finnland, nicht etwa bei den Rentieren, sondern bei einem Filmprojekt.

Das Pressegespräch zur Wahl ließ sie sich dennoch nicht entgehen und betonte immer wieder, wie gut ihre Entscheidung war, das Amt vor zwei Jahren anzunehmen: "Diese zwei Jahre waren für mich voller Erfahrungen, voller verschiedener Eindrücke und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrungen mitnehmen und machen durfte. Diese Erfahrungen helfen mir jetzt auch weiter […] und man merkt auch einfach wie vielfältig Nürnbergs Gesellschaft ist." Die Bewerbung zum Nürnberger Christkind legt Benigna allen wärmstens ans Herz.

Schwindelfreiheit und Wetterfestigkeit

Um überhaupt für das Amt des Nürnberger Christkinds in Frage zu kommen, müssen die Bewerberinnen einige Bedingungen erfüllen. Sie müssen zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, schon länger in Nürnberg wohnen und im besten Fall auch dort geboren sein.

Dazu ist eine Mindestgröße von 1,60 Metern erforderlich. Diese Anforderung soll dazu führen, dass das Christkind hinter der Brüstung der Empore auch gut sichtbar ist. Die Empore ist auch der Grund dafür, dass Schwindelfreiheit von den Bewerberinnen vorausgesetzt wird. Da dieses Jahr pandemiebedingt viele Veranstaltungen wohl ins Freie verlegt werden, sollte das neue Christkind auch kein Problem mit schlechtem Wetter und Kälte haben.

Bewerbungsfrist endet am 28. September

Die Anwärterinnen auf Nürnbergs wichtigstes vorweihnachtliches Amt müssen ihre Bewerbungen bis spätestens 28. September eingereicht haben. Diese bestehen aus einem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und einem Foto. Die Unterlangen können per Einschreiben an das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg oder per E-Mail an susanne.randel@stadt.nuernberg.de gesandt werden.

Nürnberger und Nürnbergerinnen entscheiden mit

Im Oktober werden dann die zwölf Bewerberinnen ausgewählt, die der Bevölkerung zur Wahl vorgeschlagen werden. Die sechs Kandidatinnen mit den meisten Stimmen ziehen ins Finale ein und haben weiterhin die Chance das neue Nürnberger Christkind zu werden.

Die endgültige Entscheidung fällt am 3. November. Dann wird auch Benigna Munsi vor Ort sein, um ihr Amt offiziell zu übergeben. Die 19-Jährige freut sich auf die Wahl: "Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf all die Mädels, die sich bewerben werden. Ich hoffe, es bewerben sich viele, die das Amt auch wirklich machen wollen und sich darauf freuen und genau so viel Freude mitbringen, wie all die Christkinder zuvor."