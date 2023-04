Wer verkauft das meiste Bier? Bayern weiter Spitzenreiter

Die Brauereien aus Bayern haben im vergangenen Jahr zum neunten Mal in Folge bundesweit das meiste Bier verkauft. Das teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Bayern weiter Spitzenreiter - NRW holt auf

Mit 23,9 Millionen Hektolitern - das sind 2,39 Milliarden Maß - liegt der Freistaat vor Nordrhein-Westfalen, das dem Statistischem Bundesamt zufolge auf 21,8 Millionen kommt. Die Nummer 3 sind mit 8,1 Millionen Hektolitern Niedersachsen und Bremen, die zusammen ausgewiesen werden.

Auch wenn Bayern vorn liegt, holte NRW im vergangenen Jahr auf. Der Bierabsatz der bayerischen Brauer legte nur um 2,6 Prozent zu, der ihrer Kollegen aus dem Westen um 7,1 Prozent. Zählt man auch Biermischungen mit, bei denen NRW mit 1,3 Millionen Hektolitern fast doppelt so viel verkauft wie die Bayern, wird die Lücke noch etwas kleiner.

Zahl der Brauereien leicht gesunken

Deutlicher ist der bayerische Vorsprung bei der Zahl der Braustätten: Mit 624 machen sie laut Landesamt mehr als 41 Prozent des deutschen Bestandes aus. Die Zahl sank allerdings: Im Vergleich zum Vorjahr um 11.

Leicht rückläufig ist zudem eine Brauereitradition: Der Haustrunk - unentgeltlich und steuerfrei an die Beschäftigten der Brauereien abgegebenes Bier - sank in Bayern um 3,8 Prozent auf 48.075 Hektoliter.

Deutscher Brauer-Bund: Immer mehr brauen ihr Bier selbst

Dafür gibt es einen neuen Trend: Das eigene Bier selbst brauen. Nach Angaben des Deutschen Brauer-Bundes waren rund 10.000 Haus- und Hobbybrauer Ende 2022 bundesweit bei den Zollbehörden gemeldet. Damit habe sich die Zahl binnen acht Jahren mehr als verdreifacht. 2014 betrug die Zahl der gemeldeten Heimbrauer laut Verband rund 3.000.

Nach Angaben des Zolls müssen Hobbybrauer ihrem Hauptzollamt den Beginn der Herstellung, den Herstellungsort und die voraussichtliche Jahresmenge an Bier mitteilen, bevor sie mit dem Brauen beginnen. Hobbybrauer dürfen demnach bis zwei Hektoliter Bier pro Haushalt im Kalenderjahr selbst brauen, ohne dafür Biersteuer bezahlen zu müssen. Diese Freimenge gelte jedoch nur, wenn das selbst gebraute Bier für den eigenen Verbrauch bestimmt ist und nicht verkauft wird.

Am Sonntag ist "Tag des Deutschen Bieres"

Für alle Bier-Liebhaber steht an diesem Wochenende ein besonderer Tag an: der "Tag des Deutschen Bieres". An diesem Datum erließen die bayerischen Herzöge Wilhelm IV Ludwig X. 1516 ein Reinheitsgebot für das Brauen von Bier. Seitdem dürfen nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe in dem alkoholhaltigen Getränk landen. Das Reinheitsgebot ist die älteste heute noch gültige Lebensmittelvorschrift der Welt.