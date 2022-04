Wer trällert denn da? Vogelstimmen-Hotline startet wieder

Mit dem Frühling machen sich auch die Vögel wieder lautstark bemerkbar: Wer wissen will, welche Vogelart da gerade piept und trällert, der bekommt ab dem 1. April wieder Hilfe von der Vogelstimmen-Hotline. Der Bund Naturschutz in Bayern startet in diesem Jahr erneut seine erfolgreiche Aktion.

Vogelstimme mit Smartphone aufnehmen

Und so geht es: Einfach den Vogelgesang mit dem Smartphone über die Sprachnachrichtenfunktion von WhatsApp aufnehmen und dann an die Nummer 0160 4424450 schicken. Dahinter verbirgt sich der "Vogelphilipp" des BN: Der Ornithologe Philipp Herrmann beantwortet sämtliche Fragen rund um den Gesang der heimischen Vogelwelt.

Vielfalt der heimischen Vögel entdecken

Der "Vogelphilipp" hört sich jede einzelne Aufnahme genau an und gibt persönlich Bescheid, welcher Vogel singt. Oft gibt es sogar noch ein paar Zusatzinformationen über die Art und ihren Gesang als Dreingabe dazu. Ornithologe Philipp Herrmann will damit ein Bewusstsein für die Vielfalt der heimischen Vogelwelt schaffen und die Artenkenntnis fördern, so der Bund Naturschutz.

Über 250 Vogelarten sind in Deutschland als Brutvögel zu Hause, davon sind mehr als die Hälfte Singvögel. "Gerade im Frühling melden sich Singvögel lautstark zu Wort, um ihr Revier abzugrenzen und einen Partner anzulocken." Martina Gehret, BN-Projektleiterin Vogelstimmen-Hotline