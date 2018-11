„Wer sind wir?“ Forschungsprojekt in Wunsiedel

In der zweijährigen Projektphase wollen die Macher des Fichtelgebirgsmuseums in Wunsiedel sich mit der aktuellen Kultur beschäftigten und herausfinden, welche Traditionen und Kultur wir heute leben und welche Art von Kultur wen anspricht. Gemeinsam mit acht Kooperationspartnern aus der Region sollen beispielsweise Leerstände in der Region unterschiedlich kulturell bespielt werden. Unter anderem ist eine Wohnzimmerexpedition zu Migranten geplant, die schon hier verwurzelt sind und dennoch auch ihre eigene Kultur leben.

Kooperation mit Schule und Universität

Mit solchen Aktionen sollen vor allem Hemmschwellen abgebaut werden und das Kennenlernen untereinander gefördert werden. Als Kooperationspartner sind unter anderem die Universität Bayreuth, Künstlerkolonie Fichtelgebirge, die Lebenshilfe Marktredwitz und das Gymnasium in Wunsiedel. Zudem wird das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Vereinen durchgeführt. Es wird in den Social Media-Kanälen präsent sein. Gefördert wird es mit 150.000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes.