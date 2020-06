Wer schlachtet unsere Schweine? Beispiele aus Niederbayern

Berichte über die Zustände in deutschen Schlachthöfen gibt es seit Jahren immer wieder. Neben der Frage, wie es um die Hygiene steht und wie dort mit den Tieren umgegangen wird, stehen vor allem die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in der Kritik. Nach den Corona-Fällen in großen Schlachthöfen hat die Diskussion um Billigfleisch wieder an Fahrt aufgenommen. Viele Verbraucher fragen sich: Gibt es überhaupt noch Alternativen zu den großen Schlachthöfen?

Selber Schlachten: schwierig, aber nicht unmöglich

Es gibt sie noch: Dorfmetzgereien, bei denen noch selbst geschlachtet wird. Zum Beispiel in der Metzgerei Santl in Otzing im Kreis Deggendorf. Das Schlachten vor Ort und nicht in fernen Schlachthöfen ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich, sagt der Metzger, trotz zunehmender Bürokratie.

"Wir haben natürlich investieren müssen in das Schlachthaus. Und jetzt kommt immer wieder jedes Jahr was anderes dazu. Jetzt muss alles dokumentiert werden. Für mich war das nie ein Thema, dass ich aufhöre, weil dafür habe ich das Fleisch ja von meinen Bauern im Umkreis." Robert Santl, Metzger