Wer präsentiert die BR24 Rundschau Sendungen?

Sandra Rieß

In Nürnberg geboren und aufgewachsen, hätte ich mich fast mal als Christkind beworben – doch mit Höhenangst den Prolog von der Empore der Frauenkirche vortragen – nein danke! Aber vor Publikum sprechen und auf Menschen zugehen, das war schon früh mein Berufswunsch. Und so begann meine journalistische Reise an der Universität Bayreuth im Studiengang "Theater - und Medienwissenschaften". Danach absolvierte ich ein Volontariat bei Franken TV in Nürnberg und wechselte anschließend zum Bayerischen Rundfunk zur Jugendsendung "on3-südwild" als Moderatorin. Mit einem zum Fernsehstudio umfunktionierten Doppeldeckerbus reisten wir quer durch Bayern und berichteten jede Woche aus einer anderen Stadt – über Aktuelles, Politik oder die Musikszene in der jeweiligen Region. Danach kam die bundesweite TV-Bühne dazu. Auf den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest folgten Moderationen gemeinsam mit Stefan Raab oder die Backstageberichterstattung von "Wetten, dass...?". Durch die Moderation der interaktiven Politik-Talkshow "ZDFlog-in", des Dokuformats "Generation What – wie tickt Europas Jugend?" oder der Sendung "Wähl mich!" konnte ich auch mein Interesse am politischen Journalismus weiterverfolgen.

Wohnhaft hängen geblieben bin ich in Berlin, was mich jedoch nicht davon abhalten kann, für die BR24 Rundschau und den BR regelmäßig in den schnellen Zug nach München zu steigen. Ihnen durch die täglichen Nachrichten einen umfassenden Blick auf die Welt zu ermöglichen, ist für mich eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe!