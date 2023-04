Wer kauft die sanierungsbedürftige Burg Hilpoltstein?

Frank Krebel von der Arbeiterwohlfahrt Hilpoltstein (AWO) nimmt die Sache mit Galgenhumor. Seit mehr als zehn Jahren versucht er, das heruntergekommene Gebäude auf der Burg Hilpoltstein loszuwerden. "Es sind die Kosten, die abschrecken", sagt Krebel. Der Kaufpreis liegt inzwischen nur noch bei einem einzigen Euro. Doch es sind viele Millionen für die Sanierung nötig.

Jetzt meldete ein lokaler Investor ernsthaftes Interesse an, dort oben mit herrlicher Aussicht auf die Stadt zehn Wohnungen zu bauen. Und plötzlich regt sich Widerstand, formuliert vom Hilpoltsteiner Museums- und Heimatverein. Das identitätsstiftende Gebäude solle doch lieber für Bürgerinnen und Bürger zugänglich bleiben, meint dessen Vorsitzender Christoph Raithel. Der Stadtrat Hilpoltstein will nun entscheiden, ob die Stadt das Burg-Gebäude übernimmt.

Sanierungsbedürftige Burg bräuchte viele Millionen

Das sanierungsbedürftige Gebäude war bisher die heiße Kartoffel, die niemand anfassen wollte. Der Dachstuhl ist nicht mehr stabil. Die dicken Burgmauern stehen direkt auf Sandstein, die Feuchtigkeit zieht nach oben. Das langgestreckte Gebäude am Burgberg hat 42 Zimmer. Doch pro Stockwerk gibt es nur ein einziges Bad mit zwei Toiletten. "Früher war das normal, nach heutigen Hygieneanforderungen ist das überhaupt nicht mehr darstellbar", sagt AWO-Einrichtungsleiter Frank Krebel.

Er hatte einige Jahre lang ein Pflegeheim im ehemaligen Krankenhaus betrieben. Als vor rund zehn Jahren ein eigenes Bad pro Zimmer gesetzlicher Standard wurde, bedeutete dies das Aus fürs Altenheim auf der Burg. Krebel zog mitsamt seinen Senioren in einen Neubau. Die Problem-Immobilie hat er allerdings immer noch am Hals.

Kaum eine realisierbare Idee für eine sinnvolle Nutzung

Interessenten kamen und gingen – und eigentlich nie war eine ernsthaft realisierbare Idee dabei. Jemand wollte mal ein Kinderhospiz bauen. "Der hat schön geträumt", scherzt Krebel. "Doch das mit den Finanzen hat nicht so hingehauen." Und auch die Stadt Hilpoltstein hatte abgewinkt, wegen der vielen notwendigen Millionen für eine Sanierung. Denkmalschutzauflagen, Brandschutz, Barrierefreiheit – all das ist in der Immobilie schwierig zu realisieren. "Eine sinnvolle Nutzung sprengt jeglichen finanziellen Rahmen", sagt Krebel achselzuckend.

Investor plant Wohnungen mit Balkons zur Hofseite

Für Privatwohnungen dagegen gibt es weniger Auflagen als für öffentliche Gebäude. Ein Bauunternehmer aus Roth, erfahren in der Sanierung historischer Immobilien, ließ die Statik untersuchen und legte ein Angebot vor. Neun große Wohnungen, ausgebautes Dachgeschoss mit Gauben, Balkons in einer Art Wehrgang-Optik zum Innenhof – das sind seine Pläne. Investor Igor Liahun rechnet mit vier bis fünf Millionen Euro an Investitionskosten, weil er als Bauunternehmer eigenes Personal hat und über seine Gerüste und Geräte selbst verfügen kann. "Wir sind bereit, das Risiko einzugehen", sagt Liahun dem Bayerischen Rundfunk. "Und wenn anders entschieden wird, ist das auch okay", sagt er. Arbeit gebe es für ihn genug.

Zuletzt: Unterkunft für Geflüchtete

Während der Flüchtlingskrise waren zuletzt 36 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in der Burg untergebracht. Seit zweieinhalb Jahren steht das Haus leer, der Zustand wird schlechter und schlechter. Krebel ließ eine Eingangstüre mit Brettern vernageln, die von Einbrechern völlig zerstört worden war. Nach den Spuren hatten junge Leute in einer Sofaecke neben dem früheren OP-Saal des Krankenhauses Partys gefeiert und an altem Mobiliar Aggressionen ausgelassen. Putz bröckelt, an feuchten Stellen des Mauerwerks wächst Moos.

Stadt Hilpoltstein hatte bisher kein Interesse

Hilpoltsteins langjähriger Bürgermeister Markus Mahl (SPD) hatte bisher kein Interesse, das Projekt Burg selbst anzufassen. Er führte jeweils die enormen Sanierungskosten als Argument dagegen an. Selbst wenn Fördermittel fließen würden, blieben an der Stadt noch mehrere Millionen Euro an Investitionen hängen. Derzeit rechnet Mahl mit Investitionen in Höhe von mindestens zwölf Millionen Euro.

Inzwischen kann er es sich vorstellen, die Burg doch zu übernehmen. "Wenn es eine Mehrheit im Stadtrat gibt, bin ich auch dafür." Allerdings wird es dann nicht zu einer schnellen Sanierung kommen. "Wir könnten jetzt anfangen, ein Konzept für die Nutzung zu erarbeiten", sagt der Heimatvereinsvorsitzende Christoph Raithel, der auch für die CSU im Stadtrat Hilpoltstein sitzt. "Von einem Hort über Co-Working-Spaces sind da viele Ideen denkbar."