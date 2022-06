"Wer ist wir?": Neue Perspektiven auf Nürnberger Kongresshalle

Das Nürnberger Staatstheater präsentiert einen etwas anderen Rundgang um die Nürnberger Kongresshalle. Mit Kopfhörern ausgestattet, nähert sich das Publikum dem Relikt aus der Nazi-Zeit auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Dort wollten sich die Nazis während der Reichsparteitage bejubeln lassen. Doch der Bau ist nie fertig geworden. Provokativ fragt der Lyriker und Theatermacher Max Czollek, wie man mit solchen ehemaligen Nazi-Bauten umgehen kann. "Überall, so scheint es, stehen Gebäude in der Gegend herum und verdecken die Aussicht", sagt Czollek über die Kopfhörer.

Der NS-Ideologie Vielfalt entgegensetzen

Bei dem Rundgang mit dem Titel "Wer ist wir?" nimmt das Publikum an mehreren Stationen die Kopfhörer wieder ab, trifft auf weitere Künstler und Theatermacher, die immer mehr Schlaglichter auf die Geschichte und unsere Gesellschaft werfen. "Wir können diesen Ort, der ja gemacht ist, damit 50.000 Leute mit einer Stimme sprechen, nur mit Vielfalt und Vielfältigkeit begegnen", sagt Dramaturg Fabian Schmidtlein, vom Staatstheater Nürnberg.

Gastarbeiter, NSU, Rock im Park

Der Rundgang spannt einen weiten Bogen. Unter anderem werden die Schicksale der Gastarbeiter, die während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegszeit in Lagerräumen in der Kongresshalle schufteten, die NSU-Morde oder die Erlebnisse eines Besuchers von Rock im Park thematisiert. "Jemand hielt einen Camping-Stuhl hoch und rief: Folgt dem Stuhl. Folgt dem Stuhl", heißt es an einer der Stationen.

Kontroverse Diskussionen um Nutzung der Kongresshalle

Bis heute wird der Umgang mit dem NS-Ort in der Stadtgesellschaft kontrovers diskutiert. Die Stadt Nürnberg will in der Kongresshalle übergangsweise die Oper unterbringen, während das Opernhaus saniert wird. Auch Künstler sollen hier einmal einziehen – eine Idee aus der Kulturhauptstadtbewerbung. Die Auseinandersetzung mit dem schweren Erbe geht weiter. Der Rundgang selbst wird noch bis Ende Juli angeboten. Er dauert rund zwei Stunden.