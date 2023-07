Datenanalyse: Wer ist in Bayern eigentlich arm?

1.189 Euro Nettoeinkommen pro Monat: Das ist die Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland im Jahr 2022. Verdient eine alleinlebende Person weniger, gilt sie offiziell als von Armut bedroht. Der Kennwert wird nach Haushalten und deren Bedarf gewichtet. Für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren liegt die Schwelle bei 2.498 Euro Gesamtnettoeinkommen.

Relative Armut über das Einkommen der Gesamtbevölkerung definiert

Schaut man sich an, welcher Anteil der Menschen unterhalb dieser Grenzwerte liegt, erhält man die Armutsgefährdungsquote. Sie ist in der amtlichen Statistik der am häufigsten gebrauchte Kennwert.

Armutsgefährdung wird dabei durch den Vergleich mit dem Medianeinkommen der gesamten Bevölkerung definiert. Der Median bezeichnet den Wert, der genau in der Mitte liegt. 50 Prozent der Bevölkerung haben ein größeres und 50 Prozent ein kleineres Einkommen. Die Armutsgefährdungsschwelle ist nach EU-Definition 60 Prozent dieses Medianeinkommens. Man spricht auch von relativer Einkommensarmut.

Zum Podcast: Eltern ohne Filter zum Thema Armut

Armut in Bayern bedeutet selten Hunger, aber oft mangelnde Teilhabe

Demgegenüber steht laut Andreas Peichl, Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, ein sogenanntes "absolutes Armutskonzept". Das werde an harten Kriterien festgemacht, etwa, ob die Menschen ein Dach über dem Kopf oder jeden Tag genug zu essen haben. Für ein Land wie Deutschland oder ein reiches Bundesland wie Bayern sei das aber nicht sinnvoll: "In der Regel fällt niemand unter eine absolute Armutsgrenze, da wir den Sozialstaat haben, der das Existenzminimum sichert und entsprechende Leistungen bereitstellt."

Armut in Bayern oder auch in Deutschland sei deshalb immer ein relatives Phänomen. Es gehe um die Teilhabe am soziokulturellen Leben, um Kino- und Theaterbesuch, um Hobbies, aber auch um freie Zeit, um sich im Verein zu engagieren oder demonstrieren gehen zu können.

Armutsgefährdungsquote: Ein Kennwert mit Fallstricken

In Bayern lag die Armutsgefährdungsquote 2022 bei insgesamt 12,7 Prozent. Der niedrigste Wert aller Bundesländer. Eine Statistik, die von der Politik immer wieder angeführt – und von Experten regelmäßig kritisiert wird.

Denn das Einkommen der Menschen aus Bayern wird mit dem mittleren Einkommen aller Deutschen verglichen. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass das allgemeine Einkommensniveau in den Bundesländern nicht gleich ist – weil etwa auch Preisniveaus und Mietpreise sich regional stark unterscheiden. Das höhere Medianeinkommen in Bayern bedeutet also nicht zwangsweise, dass die Menschen hier auch mehr Geld zur Verfügung haben.

Deshalb empfehlen Experten, die Armutsgefährdungsquote für ein Bundesland auch immer im Vergleich zum mittleren Einkommen dieses Bundeslandes zu betrachten. Dadurch ergeben sich für Bayern deutlich höhere Schwellen: Für die alleinlebende Person 1.269 Euro, für die Familie mit zwei Kindern 2.664 Euro monatlich. 80 bzw. 166 Euro über den Schwellen für ganz Deutschland – und die höchsten Werte aller Bundesländer.

Die folgende Grafik zeigt, wie unterschiedlich die Armutsgefährdungsquoten ausfallen, je nachdem, ob man am Bundes- oder Landesmedianeinkommen misst: