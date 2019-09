Wer ist der Unbekannte von Aschaffenburg?

Sämtliche Maßnahmen zur Klärung seiner Identität verliefen bislang ergebnislos: Die Polizei Bayreuth und das Polizeipräsidium Unterfranken versuchen derzeit herauszufinden, um wen es sich bei einem unbekannten Mann handelt. Vor mehreren Tagen war er am Agathaplatz in Aschaffenburg auf einer Parkbank gefunden worden. Er befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in Behandlung. Der Abgleich mit aktuellen bundesweiten Vermisstenfällen brachte keine Ergebnisse.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun um Hinweise und hat dazu ein Foto des Mannes veröffentlicht. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, Oberlippenbart und er trägt eine Brille. Der Mann selbst sagt, er heiße Lutz. Als letzte Wohnorte nennt er Bayreuth und Weißenburg. Seine Partnerin "Ilse" sei vor elf Jahren an Krebs verstorben. Die Polizei bittet: Wer den Mann auf dem Foto kennt, soll sich unter der Telefonnummer 06021/85 72 230 bei der Polizei in Aschaffenburg melden.