Wer ist der Beste? Landschaftsbau-Azubis wetteifern in Bayreuth

Auf dem Gelände der früheren Landesgartenschau in Bayreuth findet der diesjährige Bayern Cup der auszubildenden Landschaftsgärtner statt. Wie der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (VGL) Bayern mitteilte, treten am Donnerstag und Freitag zehn Mannschaften an, um innerhalb von 15 Stunden je eine 16 Quadratmeter große Gartenfläche in der Wilhelminenaue zu gestalten. Ziel ist die möglichst genaue Umsetzung einer von Gartenbaubetrieben vorgegebenen Planung.

Teams aus Mittel- und Oberfranken dabei

Zu den Aufgaben gehören unter anderem Boden-, Pflaster- und Mauerarbeiten sowie Holz- und Pflanzarbeiten. Eine Expertengruppe bewertet im Anschluss die Leistungen und kürt das Siegerteam des Bayern Cups. Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau ab dem zweiten Lehrjahr. Die Ausbildungsbetriebe selbst meldeten dem Verband ihre besten Azubis.

Für Oberfranken gehen Magdalena Philbert und Maximilian Stake von einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb in Kirchenpingarten im Landkreis Bayreuth an den Start. Für Mittelfranken treten Theresa Gerlach und Marcel Doffin an, die in Kammerstein im Landkreis Roth ihre Ausbildung absolvieren.

Sieger für bundesweiten Landschaftsgärtner-Cup qualifiziert

Die Siegerehrung findet am Freitag gegen 15.30 Uhr statt. Die Gewinner qualifizieren sich für den bundesweiten Landschaftsgärtner-Cup, der am 15. und 16.09.22 auf der internationalen Leitmesse GaLaBau in Nürnberg ausgetragen wird. Vergangenes Jahr fand der Bayern Cup auf dem Gelände der Landesgartenschau in Ingolstadt statt.