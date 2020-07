Wer hat's erfunden? Tüftel-Mitmach-Ausstellung in Nürnberg

Tüfteldiplom für angehende Tüftelgenies

Alle Kinder bekommen am Eingang ein Armband mit Strichcode. Wenn sie den Strichcode an den Scanner der speziellen Geistesblitz-Stationen halten, können sie ihr Wissen auf die Probe stellen. Zum Beispiel mit einem Frage-Antwort-Spiel auf dem Monitor. Nach und nach erstellen sie so ihr eigenes "Tüfteldiplom". Am Ende sind die Ideen der Besucherinnen und Besucher gefragt: Was müsste noch erfunden werden? Welche clevere Idee fehlt bislang?

Anfassen und Ausprobieren mit Handschuhen und Mundschutz

Neben dem Armband fürs Tüfteldiplom erhält jede Besucherin und jeder Besucher am Eingang ein sogenanntes Toolkit. Mit fair produzierten Baumwollhandschuhen und einem Touch-Pen zur Bedienung der Touchscreens sind die Tüftler an den einzelnen Stationen geschützt. Außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz ab sechs Jahren Pflicht, maximal 40 Personen dürfen gleichzeitig hinein und Markierungen auf dem Boden weisen die Gäste auf den Sicherheitsabstand hin. Die Ausstellung dauert bis zum 10. Januar 2020.