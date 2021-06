14.06.2021, 14:29 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Wer hat mich hier ermordet?": Ungewöhnliche Suche der Polizei

"Wer hat mich hier ermordet?" steht auf einem großen Plakat am Rande eines Radweges in Bayreuth. Mit der ungewöhnlichen Methode, die in Oberfranken zum ersten Mal zum Einsatz kommt, sucht die Polizei nach dem Mörder des 24 Jahre alten Daniel W.