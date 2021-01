Wer hat Maria Ciobanu gesehen?

Seit Mittwochmittag wird in Landshut eine 70 Jahre alte Rentnerin vermisst. Wie die Polizei meldet, hatte die Frau gegen 13 Uhr ihre Wohnung in der Nelkenstraße verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Eine intensive Suche, an der auch Personensuchhunde des BRK beteiligt waren, verlief ohne Ergebnis, heißt es.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste ist laut Polizei orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Maria Ciobanu stammt aus Rumänien. Sie ist 160 Zentimeter groß und wiegt etwa 70 Kilogramm. Sie spricht Rumänisch und Deutsch. Ihre Haare sind grau. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.